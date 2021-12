Triunfa en el bicicross y da pelea en la ruta

15/12/2021 - 01:02 Deportivo

A los 3 años su padre Néstor "Pichón" Santillán, un reconocido ciclista, le regaló una bicicleta y rápidamente le tomó la mano y comenzó a andar sin rueditas. A los 4 se inició en bicicross, en donde le tomó el gusto, deporte con el cual logró innumerables títulos siendo el mayor campeón del mundo.

La pasión de Hernán Santillán por las dos ruedas siguió creciendo, hasta llegar al de ruta, en donde demostró el fin de semana su jerarquía al cosechar dos podios en la Doble Frías, logros de los cuales dijo que lo dejó feliz.

"La verdad que estoy más que contento con lo que pude lograr el fin de semana. Gané la primera etapa de ida, y en el regreso a Santiago dejé todo, pero no pude darle alcance a los líderes así que terminé tercero pero con la satisfacción de que no me guardé nada", arrancó diciendo "Pichoncito" Santillán, hoy con 26 años.

Sobre la pasión por la bicicleta confesó que la tiene por su padre, ex corredor. "Siempre quise seguir los pasos de mi viejo. Soy un hombre del bicicross y desde que giré por primera vez en el Circuito 14 de Mayo me enamoré del deporte y nunca más me alejé", indicó.

Además, Hernán contó que con el BMX cosechó varios títulos: "Fui campeón Santiagueño, Argentino, Sudamericano, Panamericano y del Mundo. También hice varios podios en los mundiales en donde corrí siete finales en el mundo", recordó

Hernán está feliz por hacer las dos disciplinas. "En el BMX corrí en el Santiagueño este año las siete fechas en lo que fue mi regreso, en realidad nunca lo dejé, de las cuales gané en 6 ocasiones, y bueno queda correr la fecha final del campeonato que no se si la haré justamente por compromisos con el ciclismo de ruta", advierte.

Ciclismo

Sobre su experiencia con el ciclismo, Hernán Santillán indicó que se volcó a la disciplina, como hace 5 años, dejando de lado la parte competitiva de BMX.

"Comencé a correr en Santiago en la categoría Elite y a cuatro meses consigo ganar. Mi viejo me llevó a competir en el Argentino del Sub- 23 en donde hice podio", aseguró.

Sobre La Doble Frías dijo que fue la cuarta vez que la compitió en su carrera deportiva.

"En la primera vez debí bajarme en el cerrillo; en la segunda corrí con una bici prestada y llegué en el 4º puesto y de regreso con el pelotón. Y en las dos últimas ediciones quedé en el tercer puesto. En la edición anterior fui 2º en la etepa de ida y el fin de semana pasado gané, y en el regreso 3º en la dos ocasiones", contó.

Hernán se siente feliz por su presente y rodeado de sus afectos. También el pedalista contó que se vienen compromisos importantes.

"Tengo el fin de semana una carrera en Chamical, en La Rioja, a nivel interprovincial. La idea es ir junto a todo el equipo de Las Termas. Y luego se viene otra cita en el calendario de San Juan, ya que ellos están en plena temporada y el medirse en estas competencias realmente es un gusto porque hay un nivel muy alto de competidores. Ojala consiga el apoyo.Y el desafío más interesante es el Argentino de abril casi seguro y luego la clásica Primero de Mayo de Salta. Hay que seguir trabajando y seguir enfocado, con la fe en que se puede conseguir lo que uno se propone con esfuerzo", concluyó.