El "Kun" y la causa que lo obligó a retirarse del fútbol

15/12/2021 - 23:04 Deportivo

Sergio "Kun" Agüero hizo oficial ayer su retiro del fútbol. Un problema cardíaco diagnosticado hace varias semanas atrás hizo que el delantero del Barcelona deba alejarse de la práctica profesional de manera definitiva. Y en este sentido, todos los profesionales de la medicina opinan que es una decisión acertada por los riesgos que se corren.

El ex delantero de la selección sufre de una arritmia ventricular. Esto se genera por algo previo y puede derivar en una muerte súbita. El médico cardiólogo santiagueño Facundo Lezana, dialogó con EL LIBERAL y dio su punto de vista al respecto.

"Lo que sabemos es que en el caso de Agüero, hubo una mioinflamacion de la capa media del corazón, una miocarditis que dejo una secuela. Esa secuela le genera una taquicardia ventricular, que es la arritmia ventricular maligna. Similar a lo que le paso al danés Eriksen en la Eurocopa, nada más que el necesito que le implantaran el desfibrilador. La recomendación es que no se practique una actividad profesionalmente. Jugar amateur puede profesionalmente no, por la exigencia que demanda", expresó Lezana.

"El ya tenía esa miocarditis y le dejó una cicatriz por decirlo de alguna forma que es como el gatillo de la arritmia. La arritmia es riesgosa para la vida. No se pudo corregir y se le recomendó no seguir. Se habla mucho de la muerte súbita en los atletas y es algo que pasa, pero no es tan frecuente. Asimismo, hay que tener en claro que esto no tiene reconocimiento de edades ni de sexo. Puede pasar en chicos como en adultos", agregó Lezana.

Roberto Peidró, médico de cabecera y cardiólogo del "Kun" Agüero, calificó como "de los más acertada" su decisión de retirarse del fútbol a los 33 años debido a una afección cardíaca que se le detectó en octubre pasado durante un partido de la Liga española, y aseguró que "seguir en el fútbol era tomar un riesgo".

El profesional afirmó que "la arritmia ventricular fue tratada" y señaló que "va a andar muy bien", pero advirtió que seguir jugando profesionalmente "era tomar un riesgo y aconseja no seguir".