Fabián Ángel: “Me encantaría ir a River, es de los más grandes de Sudamérica”

16/12/2021 - 00:39 Deportivo

El volante colombiano Fabián Ángel, de Junior de Barranquilla, expresó ayer sus ganas de jugar en River Plate, el último campeón del fútbol argentino, al cual considera "uno de los más grandes de Sudámerica" y reconoció que hubo un interés del club.

"Me encantaría ir a River, es de los más grandes de Sudamérica. Sería muy feliz con representar a un club como River", señaló el volante a radio Colonia.

Ángel tiene 20 años, se desempeña como volante central y es una de las promesas del fútbol colombiano. En 2020 se incorporó a Junior y tres años antes había sido convocado al Sudamericano y al Mundial Sub-17.

A su vez, reconoció que el club de Núñez inició contactos con su representante: "Mi agente me dijo que hubo un acercamiento con River. Tengo contrato con Junior hasta 2023. Ojalá se me de la posibilidad de estar allá. Teo (Gutiérrez) me contó mucho de River acá en Junior, me dijo que es un gran club".

Vuelta

El defensor Emanuel Mammana llegó ayer a la Argentina desde Rusia para iniciar sus vacaciones y, a seis meses de quedar con el pase en su poder, reconoció que su máximo deseo es volver a jugar en River.

"El día que tenga la posibilidad de volver no lo voy a pensar dos veces. El año que viene quedo libre y rechacé algunos contratos para tener la posibilidad de volver", reconoció Mammana en diálogo con TyC Sports en el aeropuerto de Ezeiza.

Mammana, de 25 años y que se fue de River en 2016, está jugando actualmente en el Sochi, cedido por el Zenit, dueño de su pase. "Se hace difícil estar afuera y obviamente el cariño y el amor que uno tiene con el club, por el momento lindo que tiene River, me gustaría mucho tener esta posibilidad", admitió.

"De River te ilusiona todo. Ves cómo juega el equipo, Marcelo (Gallardo) que ya lo conozco y sé la clase de DT y ganador que es. Y el club: todos los que se van quieren volver porque es un club increíble. Yo me fui muy joven y quizás en su momento aproveché la oportunidad, pero hubiese sido lindo afianzarme un poco más".