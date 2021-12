Hamilton recibió el título de Caballero

16/12/2021 - 00:42 Deportivo

El piloto británico Lewis Hamilton, de 36 años, heptacampeón del mundo y vigente subcampeón mundial de Fórmula 1, recibió ayer oficialmente su título de caballero del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor.

Acompañado de su madre, Carmen, el piloto fue condecorado por convertirse en siete veces campeón de Fórmula 1 en 2020, siendo el cuarto piloto británico en recibir el honor junto a Sir Jackie Stewart (2001), Sir Stirling Moss 2000) y Sir Jack Brabham (1979).

El año pasado se anunció su investidura durante los Honores de Año Nuevo de la Reina Isabel II, pero la ceremonia se celebró ayer.

Su título de caballero llega 12 años después de que lo nombraron miembro del Imperio Británico tras ganar su primer mundial de Fórmula 1, señaló ESPN.

En esta temporada Hamilton pudo haber ganado su octavo título y convertirse en el mayor ganador de la competencia, pero el piloto de Mercedes perdió la copa en el Gran Premio de Abu Dhabi, al ser superado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la última vuelta de la carrera celebrada el pasado domingo.

Pretemporada

Por otro lado, el ruso Robert Shwartzman, el más veloz en los ensayos de la F1 en Abu Dhabi para 2022

El ruso Robert Shwartzman. con un Haas, fue el piloto que marcó en la jornada de ayer el mejor tiempo de la segunda y última jornada de ensayos de la Fórmula 1 en Abu Dhabi de cara a la temporada 2022.

Shwartzman, de 22 años, frenó el cronómetro en 1.25.348 en el circuito de Yas Marina. Lo escoltaron el británico Lando Norris (McLaren) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin).

El británico George Russell se ubicó cuarto con su Mercedes delante del AlphaTauri del francés Pierre Gasly y en el sexto lugar quedó el español Carlos Sainz (Ferrari), informó ANSA.

La segunda jornada en Abu Dhabi, donde el domingo pasado se consagró campeón el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en una dramática definición con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), también registró la presencia del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el español Fernando Alonso (Alpine Renault) y el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Shwartzman, desde 2017 integrante de la Academia de Pilotos de Ferrari, fue el único que participó de los ensayos con un auto de este año; los demás pilotos utilizaron vehículos de las temporadas 2018, 2019 y 2020 modificados en la suspensión.

El terminar los ensayos el joven piloto de la escudería de Ferrari no ocultó su felicidad por haber registrado el mejor tiempo en los entrenamientos en Abu Dhabi. "La verdad es que estoy feliz por este presente. No me imaginaba que podía andar tan rápido en la pista, sobre todo teniendo a semejantes pilotos experimentados en la misma", contó.

Enseguida agregó: "Es un buen arranque sin dudas. Quiero agradecer al equipo de Ferrari que confió en mi persona para poder realizar los ensayos. Es una buena noticia en lo personal, de cara al futuro", cerró.