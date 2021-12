¿Central Córdoba se queda sin su goleador?

20/12/2021 - 01:16 Deportivo

El 80% del plantel de Central Córdoba tiene contrato hasta el 31 de este mes. Pero entre todos esos jugadores, hay uno de gran relevancia: Milton Giménez. El máximo goleador que tuvo el "Ferroviario" en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) podría dejar la institución. Es que el delantero, cuyo pase pertenece a Atlanta, parece estar hoy por hoy más cerca de irse que de seguir en la institución del barrio Oeste.

La continuidad de Milton no pasa por una cuestión deportiva sino económica. "La continuidad de Milton es algo que me escapa a mí y lo deben resolver los dirigentes. ¿Cómo no voy a querer que siga un tipo que hizo once goles? Pero esa pregunta no la puedo contestar yo sino los dirigentes", había avisado el entrenador Sergio Rondina, en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Unión de Santa Fe, por la penúltima fecha de la LPF cuando le consultaron sobre la continuidad de Giménez para el 2022.

Lo concreto es que cuando se firmó el préstamo del goleador de Atlanta con Central Córdoba, se fijó una opción de compra de 600.000 dólares. Según pudo averiguar EL LIBERAL, el "Ferro" no hará uso de esa opción por cuestiones económicas y buscará negociar otro préstamo con el "Bohemio". Pero desde el entorno del jugador afirmaron que esa alternativa "no le sirve" a Milton, quien estaría dispuesto a escuchar otras ofertas, salvo que Central finalmente le compre el pase.

Números de Milton Giménez con la camiseta ferroviaria

Milton Giménez llegó a Central Córdoba a principios de este año, proveniente de Atlanta y gracias al "ojo clínico" de Gustavo Coleoni, especialista en buscar jugadores del ascenso que puedan rendirle en su primer experiencia en Primera División.

En la Copa de la Liga, Giménez fue el goleador del "Ferro" con 5 goles en 10 partidos, un promedio de un tanto cada dos juegos (0.5 por cotejo). En la Liga Profesional, también fue el máximo artillero del equipo, con 11 anotaciones en 23 partidos (0.48 por juego) y se ubicó séptimo en la tabla de goleadores de la LPF.

En total, Milton hizo 16 goles en 33 partidos, un promedio de 0.48 por encuentro.

Días clave para definir el futuro de varios jugadores

Al igual que Giménez, hay varios jugadores de Central en una situación similar. La diferencia es que habrá algunos que no serán tenidos en cuenta por el "Huevo" y deberán buscar nuevos horizontes. Si bien aún no se oficializó la lista de los futbolistas a los que no se les renovará el vínculo, trascendió que serían no menos de diez.

El volante Juan Galeano y el defensor Federico Andueza serían dos de los que están en esa lista. También podría estar el arquero Andrés Mehring, aunque al estar recuperándose de una lesión se revisará el tema legal. Otros jugadores, caso Lucas Brochero, Oscar Salomón y Hernán López Muñoz, podrían volver a los clubes dueños de sus pases: Boca (los dos primeros) y River.