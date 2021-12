Central Córdoba y Güemes, ya conocen a sus rivales por Copa Argentina

22/12/2021 - 16:01 Deportivo

En el estadio de Futsal, de la sede de AFA, se realizó esta tarde el sorteo correspondiente para los enfrentamientos de la llave de 32ºavos de la Copa Argentina, certamen que tendrá a Central Córdoba y Güemes, como representantes del futbol santiagueño.

En ese sentido, quedó conformado que el ferroviario se medirá ante Gimnasia de Jujuy, mientras que el Gaucho jugará con Talleres de Córdoba.

Cabe recordar que Central Córdoba participa en el certamen por ser uno de los equipos que milita en la máxima categoría, mientras que Güemes fue uno de los clasificados por la Primera Nacional.

Aún no están definidas, las fechas ni las sedes de esos encuentros.

En el caso de avanzar de fase, el ferroviario jugaría con el ganador de la llave que protagonizarán San Lorenzo y Racing de Córdoba.

De ganar Güemes esperaría por el vencedor de Arsenal vs. Chaco For Ever.

Entre lo más destacado, el goleador del torneo se llevará el trofeo homenaje a Sergio Agüero, mientras que River, que debuta contra Deportivo Laferrere, y Boca, que debuta contra Central Córdoba de Rosario, recién podrían cruzarse en una posible semifinal.

Independiente-Central Norte de Salta, San Lorenzo-Racing de Córdoba y Racing-Gimnasia y Tiro de Salta son los cruces más importantes de la Copa Argentina 2022.