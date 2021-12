¿Sigue Falcioni o llega Domínguez?

24/12/2021 - 01:28 Deportivo

Independiente no definió la continuidad del entrenador Julio César Falcioni en la reunión de comisión directiva de ayer debido a que no participó de la misma el asesor deportivo Daniel Montenegro, quien debería tomar la decisión final, mientras que trascendió el interés surgido por Eduardo Domínguez, recientemente alejado de Colón, de Santa Fe. Según una fuente consultada "no se definió nada sobre Falcioni porque entre los directivos hay algunos que pretenden que siga y la mayoría no está de acuerdo. Por eso dejarán al "Rolfi" que decida en la próxima reunión, en la que estará presente a principios de la semana entrante".

Desde el mismo vocero se conoció que Montenegro "mostró interés por sumar a Domínguez, de quien fue compañero en Huracán en 2015 y en la temporada siguiente lo tuvo como entrenador en su debut en el mismo club". Además, los dirigentes hablaron sobre posibles refuerzos sin que trascendieran nombres.