Zeballos se quedó con la Copa Diario EL LIBERAL

24/12/2021 - 01:55 Deportivo

No podía haber sido mejor el cierre de año para Exequiel Zeballos. El juvenil delantero de Boca Juniors fue consagrado anoche como el Deportista del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero y así se quedó con la Copa Diario EL LIBERAL que premió al mejor de la presente temporada. Paralelamente se entregó la Copa Faped y la que se la llevó fue la ciclista de la ciudad de Beltrán, Natalia Vera.

La tradicional Fiesta del Deporte se realizó anoche en el salón Las María´s Multiespacio y contó con la presencia entre otras autoridades, del vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder.

El reconocimiento para el juvenil Exequiel Zeballos llega en su mejor momento de su carrera futbolística y no es para menos. El jugador de 19 años tuvo una temporada brillante ya que se consagró campeón con la División Reserva de Boca Juniors (además de ser el goleador del equipo) y de la Copa Argentina.

Pero eso no fue todo. El "Changuito" fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para formar parte de la Selección Argentina que jugó la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.

Zeballos tuvo además la posibilidad de compartir entrenamientos nada menos con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. La citación de Scaloni tiene que ver con la idea de preparar a los juveniles que se vienen mostrando con todo en la Primera División y que son el futuro del fútbol argentino.

A la hora de recibir la Copa Diario EL LIBERAL, Zeballos agradeció la distinción y el apoyo que recibe tanto de su familia como de sus compañeros de Boca y de sus amigos. También habló con EL LIBERAL: "Me genera mucha alegría este reconocimiento. Como les digo a todos, al disfrutar no dimensiono. El día que termine todo esto, voy a caer y voy a dimensionar y a la vez lo voy a extrañar. Pero trato de divertirme, siempre con una sonrisa como me dice mi viejo, y con humildad".

La otra gran alegría de la noche fue para Natalia Vera que este año tuvo destacadas actuaciones en el ámbito internacional. Fue integrante de la selección argentina con la que conquistó varias medallas en las pruebas de pista. Todo un orgullo para la pedalista beltranense que representa de la mejor manera al deporte de Santiago.

La fiesta fue completa y con alegrías repartidas

Todo fue un éxito. La Fiesta del Deporte del Círculo de Periodistas Deportivos convocó a 270 personas en el salón Las María´s Multiespacio donde los deportistas fueron los dueños de la noche.

El cierre fue con la consagración de Exequiel Zeballos como el Mejor Deportista del Año y la Copa Diario EL LIBERAL y con Natalia Vera, que se quedó con la Copa Faped. El desafío será apostar ahora al 2022.