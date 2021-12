Zeballos piensa en el 2022 y se mueve a la par de los jugadores de Sarmiento

29/12/2021 - 00:43 Deportivo

Lleva menos de una semana en La Banda y ya hizo de todo. Estuvo en la Gran Fiesta del Deporte, donde fue premiado como el deportista del año y recibió la Copa Diario EL LIBERAL, celebró la Navidad con su familia, jugó un picado con su padre y amigos y presenció el recital de Huguito Flores. Pero Exequiel Zeballos aprovecha sus cortas vacaciones en su ciudad natal también para entrenar.

El delantero de Boca Juniors dio una muestra de su profesionalismo y durante estos días está realizando una preparación para llegar de la mejor manera posible a la pretemporada con el "Xeneize", que arranca el lunes 3 de enero del 2022.

El viernes 24 por la tarde, en vísperas de la Nochebuena, el "Changuito" se entrenó en la cancha de Sarmiento con "Pinino" Ruiz, quien fue su entrenador en la escuelita de fútbol del club bandeño. El lunes pasado repitió esa rutina y desde el martes, Zeballos se entrena con el plantel de Primera de Sarmiento, que participa en el Torneo Regional Federal Amateur.

Sarmiento, el club de sus amores como lo definió el propio Exequiel, le abrió las puertas. El entrenador Daniel Veronesse lo integró al plantel y Zeballos, al menos por estos días, se siente uno más. Ayer, realizó la parte física en el campo de juego y luego se dirigió al gimnasio del club, donde realizó su rutina. Siempre seguido de cerca por su papá Oscar, que lo acompaña a todos lados.

El "Changuito" mantiene la humildad de siempre y una muestra clara de ello es que, en el trayecto de la cancha al gimnasio, se sacó fotos con todos los que lo esperaban ansiosos por un recuerdo del delantero "Xeneize". Unas 50 personas, entre grande y chicos, obtuvieron su foto y la firma en la camiseta. Y Zeballos se mostró siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Al final, les agradeció a todos por su cariño y afecto.

"Todo esto me genera muchas cosas, muchas emociones, pero como les digo siempre, siempre hay que disfrutar, hay que divertirse y estar con una sonrisa siempre en la vida", arrancó diciendo Zeballos en un mano a mano con EL LIBERAL, antes de su rutina en el gimnasio.

Volver a este club siempre es especial para Exequiel. "Cada vez que vengo para aquí, para Sarmiento, es un gusto hacerlo porque es el club de mis amores", señaló.

El "Changuito" se ganó el corazón el hincha de Boca, que siempre lo pide de titular. "El hincha recién me está conociendo y lo único que le puedo decir es que voy a trabajar a día a día y voy a disfrutar cada momento en este club y darle lo mínimo que puedo hacer, que es jugar a la pelota en la Bombonera", manifestó.

"El domingo estoy volviendo a Buenos Aires, sé que me esperan muchas cosas en el 2022 pero las únicas expectativas que tengo son las de seguir trabajando día a día. Después veremos qué pasa", agregó el delantero bandeño que, por ahora, prefiere no hacerse eco de los rumores que hablan de un interés del Sevilla de España por llevárselo. "No pasa nada, mi cabeza está en vivir el presente. Hoy estoy entrenando en Sarmiento, después veremos", atinó a decir Zeballos.

Una de las cosas fuertes que le pasaron en este 2021 fue entrenar al lado de Lionel Messi en la selección que dirige Lionel Scaloni. "Estar en la Selección fue una experiencia de la que aprendí mucho y también la disfruté, ahora hay que seguir", contó.

Y se despidió a su manera: "Deseo es que toda la gente de Santiago del Estero tenga un buen año, les mando muchos abrazos, que disfruten y estén llenos de bendiciones".