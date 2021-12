Sarmiento ya trabaja pensando en los cuartos

29/12/2021 - 01:08 Deportivo

Tras un breve descanso de cinco días, el plantel de Sarmiento retomó los entrenamientos el martes pasado. El domingo 9 de enero, visitará a Unión Santiago por los cuartos de final del Torneo Regional (la revancha será el domingo 16, en La Banda) y meterse en semifinales es el gran objetivo del equipo que dirige Daniel Veronesse.

"La lógica indica que va a ser un lindo partido. Unión Santiago tiene buenos jugadores, nosotros terminamos bien arriba y por ende se tiene que dar un lindo partido. Después, como todo, son llaves fuertes, cerradas, son 180 minutos donde quizás también la posibilidad de que tenga cada uno de cerrar la llave lo va a hacer un poco más comprimido, más disputado. Pero, a priori, los dos equipos están para dar buen espectáculo", opinó el entrenador del Profe bandeño.

"Yo me acostumbré con el tiempo a que sea indistinto todo, a lo que me toque yo tengo que estar preparado. Nos tocó Unión Santiago como nos podría haber tocado cualquier otra llave y hay que estar preparado para jugar", agregó Veronesse sobre el rival de turno.

El DT le restó importancia al hecho de definir de local. "Me ha tocado definir más de visitante en mi carrera que de local. Y en ambas situaciones, cuando llegué con equipos a la semifinal o final del torneo, pasamos de local y de visitante. Yo creo que la temática nuestra de jugar de la misma manera, de local y de visitante, nos da ese plus. El otro día de visitante, más allá del gol que fue una fatalidad por un mal pique de la pelota, me parece que fuimos protagonistas todo el partido y si lo ganábamos estaba bien. No tengo problemas en ese sentido", explicó.

Sarmiento hizo goles en todos los partidos que disputó y eso es algo que deja tranquilo a su entrenador: "Lo propuse de entrada y creo que los resultados lo muestran, tenemos 18 goles a favor y 7 en contra, es bastante la diferencia y todo lo que uno propone lo expone el equipo dentro del campo de juego".