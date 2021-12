Giménez: “Quiero agradecerles a los hinchas porque siempre me bancaron”

30/12/2021 - 01:30 Deportivo

Hoy finaliza el vínculo de Milton Giménez con Central Córdoba. Y tal como le anticipó el mánager Alexis Ferrero a EL LIBERAL , no se llegó a un acuerdo para la continuidad del goleador, cuyo pase pertenece a Atlanta. Y Milton eligió este medio para despedirse de la gente "ferroviaria".

"A los hinchas quiero agradecerles porque siempre me bancaron en las buenas y en las malas. Quizás fueron más malas que buenas, pero siempre estuvieron ahí alentando. La gente seguramente se enoje, pero no fue un problema mío, solo que se manejaron mal las cosas, pero el cariño siempre para la gente estuvo y todavía sigue estando", manifestó.

El delantero dio su versión de cómo se fueron desencadenado los hechos que motivaron este desenlace. "Ya está confirmado que no voy a seguir en Central porque no se hizo uso de la opción. En su momento habíamos llegado a un acuerdo, pero después Central no me llamó más. Pasó un tiempo, me volvieron a llamar y después quedó en la nada. Recién ahora se volvieron a comunicar", señaló.

Ferrero dijo que a Giménez le ofrecieron el mejor contrato del plantel, pero no quiso firmar. "Sí, eso es verdad", admitió Milton. "Pero recién el 26 de diciembre me hicieron esa oferta", aclaró. Y siguió: "Yo tenía arreglado en julio para firmar los precontratos, pero dejaron de llamarme antes del partido con Gimnasia, cuando me habían sacado del equipo, y no se comunicaron más con mi representante. En teoría ahí estaba todo arreglado para firmar el contrato y que se concrete la compra, pero no llamaron nunca ni mandaron los contratos y recién ahora el 26 se volvieron a comunicar para hacerme esa oferta".

Vaivenes

Según lo revelado por Giménez, el acuerdo entre las partes se había alcanzado en julio de este año. Pero luego vino una merma en el rendimiento del jugador, que derivó en su salida del equipo titular, y para el delantero eso pudo haber hecho cambiar de parecer a la dirigencia. Pero desde el partido con Gimnasia, en el que recuperó la titularidad y marcó un doblete, Milton potenció su nivel hasta culminar el torneo con 11 tantos, siendo el máximo goleador de Central y el séptimo artillero del certamen, a siete de Julián Álvarez (River).

Giménez contó que quería quedarse en el Ferro. "Hasta el último partido yo tenía la intención de quedarme, el tema es que nunca me mandaron los contratos, nunca se volvieron a comunicar conmigo. Se podía haber llegado a un acuerdo, pero pasaron cosas que, creo, no eran las correctas y por eso no se llegó a buen puerto", reiteró.

El delantero dijo también que "Con Rondina no hablé nunca, solamente fue dirigencial. Ese tema se habló con Ferrero, pero nunca con el técnico". Aunque definió como "buena" su relación con el "Huevo". "Aprendí muchas cosas, me enseñó muchas cosas así que creo que fue algo positivo", agregó.

Finalmente, se refirió a su futuro: "Se están evaluando ofertas. En teoría el 5 de enero me tendría que presentar en Atlanta. Estaría bueno si aparece algo de Primera o si es del exterior, sería aún mejor".