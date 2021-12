Rosario Central: el plantel femenino denunció al club y a la entrenadora por discriminación

31/12/2021 - 13:02 Deportivo

Las futbolistas del plantel profesional de Rosario Central denunciaron al club y a la entrenadora Roxana Vallejos ante el INADI por malos tratos, amenazas y discriminación, luego de que la jugadora Maira Sánchez contara públicamente que fue echada de la institución por haberse besado con una compañera de equipo. El club lo desmintió y aseguró que se trató de una decisión estrictamente deportiva.

Maira Sánchez y sus compañeras dieron un paso más al realizar una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La misma incluye al club y el cuerpo técnico encabezado por Vallejos.

“Las jugadores y ex jugadoras de la Primera división de fútbol femenino nos organizamos para visibilizar una serie de hechos de hostigamiento que padecimos durante el último año. En reiteradas oportunidades hemos sufrido maltratos, amenazas, discriminaciones de género y hacia la diversidad sexual, actos que atentaron contra nuestra salud física y mental”, dice el comunicado publicado por las futbolistas.

“También vulneraron nuestros derechos como trabajadoras y a muchas nos dejaron fuera del club o sin actividades”, agrega.

“Nadie nos dio respuesta. Es por eso que, agotando todas las instancias administrativas del club, recurrimos al INADI para llevar adelante las acciones pertinentes y resguardad nuestra integridad, física, mental y laboral”, indica el texto.

La defensora Maira Sánchez y la arquera Micaela Bianchi anunciaron en sus redes sociales que se van del club por “motivos extra futbolísticos”.

Sánchez denunció que la directora técnica del equipo, Roxana Vallejos, le comunicó que la echaba del plantel por haber, supuestamente, besado dentro del club a una compañera.

En tanto, la arquera Micaela Bianchi anunció también a través de las redes que no seguirá vistiendo la camiseta de Central en la próxima temporada. En su despedida, la golera “canalla” afirmó que su separación del plantel “no es por rendimiento deportivo sino por defender ideales propios y de las compañeras”.





La carta completa de Maira Sánchez

Hoy debo despedirme del club Rosario Central. De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño. Por motivos extrafutbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta.

El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?