José Ingratti, el santiagueño que fue goleador en el ascenso de Sacachispas

03/01/2022 - 00:42 Deportivo

José María Ingratti no tenía lugar en Mitre y tomó una decisión importante a principios del 2021. Bajó una categoría para jugar en Sacachispas en la B Metro y no solamente ascendió a la Primera Nacional, sino que además fue el goleador del equipo.

"Para mí ha sido muy importante irme a Sacachispas. Si me quedaba en Mitre se me hacía difícil jugar, no tenía mucha oportunidad y por eso no dudé cuando salió esta propuesta porque me servía para crecer en mi carrera futbolística. Gracias a Dios logramos el ascenso, así que estoy muy feliz por esta oportunidad", le dijo el delantero santiagueño a EL LIBERAL .

"A veces hace falta bajar una categoría para demostrar que uno está para más. También para seguir sumando y agarrar confianza y todas esas cosas que a uno le sirve para el futuro", agregó.

Sobre su experiencia en Sacachispas, que ascendió a la Primera Nacional por primera vez en su historia, contó: "Uno siempre que va a un club sueña con salir campeón, ascender y siempre está con fe. Yo no conocía la categoría ni a ninguno de los chicos, los fui conociendo con el paso del tiempo y siempre tuve fe que íbamos a ascender. Se lo decía a mi viejo, que gracias a Dios lo he tenido allá, en Buenos Aires. El club quería eso porque siempre ha estado peleando el descenso. Lo que ha sucedido ha sido histórico para el club y para nosotros".

El atacante de 21 años jugó 26 partidos y anotó 8 tantos. Y ahora piensa en seguir creciendo. "Jugué todo el campeonato y estoy conforme con el rendimiento que tuve. Espero que siga creciendo y subiendo de categoría hasta llegar a Primera. Uno siempre sueña con esas cosas también. Hay que seguir mejorando y metiéndolo con todo", señaló.

Ingratti fue cedido a préstamo por Mitre, pero ese vínculo con Sacachispas ya caducó. Su futuro podría seguir estando en el "Viola" o algún otro club de la Primera Nacional. "De Sacachispas me ha hablado el técnico porque quiere que siga. Ese tema seguramente se estará arreglando con mi representante. Tuve otras propuestas, una de Morón y seguramente mi representante tenga algunas más, todavía no hablé con él. Mañana (por hoy) voy a estar enterándome de mi destino", comentó el jugador.

Lo que sí tiene claro José María es que su destino no será el "Aurinegro". "No tuve ningún contacto con Mitre así que no creo que sea posible quedarme. Lo más seguro es que vaya a otro club. Hay que seguir creciendo en otro lado al parecer".