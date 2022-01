En medio de la tercera ola de Covid, Central Córdoba vuelve mañana

04/01/2022 - 00:30 Deportivo

Los 79 casos de coronavirus confirmados ayer entre los planteles de los 16 equipos que retomaron las prácticas de cara a la Liga Profesional 2022, encendieron las alarmas en Central Córdoba. La tercera ola de Covid-19 azota fuerte al país y el fútbol argentino no es la excepción. Y atento a que mañana comenzará con su pretemporada, desde la dirigencia del "Ferroviario" se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar contagios masivos en el plantel que dirige Sergio Rondina.

Central Córdoba iniciará su pretemporada mañana a las 18 en el predio del Iosep. Pero antes, por la mañana, se realizarán los testeos correspondientes para determinar cuáles jugadores estarán en condiciones de entrenar y verificar si hay alguno o algunos que deban ser aislado por coronavirus.

Para el primer día, no se espera una gran cantidad de jugadores teniendo en cuenta que hubo once bajas con respecto al plantel que terminó jugando el año pasado. Además, el club aún no oficializó ningún refuerzo, a pesar de que trascendió que ya hay varios, por lo que el grueso de los jugadores irá llegando con los trabajos ya iniciados. A medida que vayan arribando a nuestra provincia serán sometidos a los testeos correspondientes.

Los entrenamientos en Santiago se realizarán hasta el domingo 9 de enero, día en el que está previsto el viaje a la ciudad de Balcarce, en donde trabajará desde el 10 hasta el 16 de este mes. A pesar del incremento de los contagios de Covid, desde el club del barrio Oeste ratificaron ayer, mediante un comunicado, el viaje a Balcarce para hacer la parte más fuerte de la pretemporada. Pero se trabajará con una burbuja sanitaria y con todos los protocolos pertinentes para evitar los contagios.

Si bien es cierto que la situación sanitaria es más grave en Buenos Aires que en Santiago, desde el club entienden que el riesgo se corre igual en todos lados, por eso determinaron no modificar la planificación realizada para no complicar el trabajo del cuerpo técnico.

La semana siguiente, del 17 al 24 de enero, el plantel continuará la pretemporada en el predio de La Candela, en donde la idea es disputar una serie de encuentros amistosos que ya se están gestionando. Finalmente, la última semana previa al inicio del nuevo torneo de Liga Profesional, el plantel trabajará nuevamente en esta ciudad.