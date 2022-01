Damián Tintorelli: “Estoy muy contento de volver a Olímpico”

04/01/2022 - 01:19 Deportivo

Olímpico comenzó ayer su pretemporada con dos caras nuevas, aunque una es un viejo conocido: Damián Tintorelli. "Estoy muy contento, la vuelta a Olímpico es algo que se dio este último tiempo. Si bien hubo una chance de arrancar la Liga, no se dio por un tema contractual que tenía en Uruguay. Y ahora se dio. Tanto mi familia como yo, siempre estamos muy agradecidos de volver a Olímpico, un club que siempre tuvo la mejor predisposición posible, que me tienen en cuenta para los proyectos deportivos y siempre arma buenos equipos para competir", señaló el pívot en diálogo con el departamento de prensa del club bandeño.

"Con la salida de Buchanan, el equipo dejó un puesto vacío y quedó corto en esa rotación. Y habiendo tantas giras y jugando tantos partidos seguidos, por ahí se siente. Yo le voy a dar una mano en el juego de poste y alargar un poco el equipo. Eso hoy en día también marca un poco la diferencia, tener un equipo un poco más largo en las rotaciones, porque al jugar tan seguido el equipo baja un poco y lo que se busca es mantener el nivel", agregó sobre su rol en el equipo de Leonardo Gutiérrez.

"Tinto" estuvo una temporada y media en Uruguay, pero no perdió de vista a la Liga Nacional. "La temporada pasada se ha acortado un poco el presupuesto lógicamente por jugar sin público. Pero ahora que ha vuelto la gente, ha crecido bastante en relación a la temporada pasada, los equipos se animaron un poco a armar buenos presupuestos para competir", opinó.

"La veo muy pareja a esta Liga, los equipos se han armado muy bien y eso se refleja en los resultados y también en un montón de aspectos de los equipos", agregó.

Sobre su experiencia en Uruguay, dijo: "Yo estaba jugando en una Liga también bastante pareja, donde por ahí la diferencia la hacían los extranjeros, ya que Uruguay tenía una estabilidad con el dólar".

"Es una liga que se jugaba toda en Montevideo y no tenía que viajar. Me voy a tener que habituar a ese desgaste de hacer las giras, pero creo que no me va a costar porque he jugado muchos años la Liga Nacional", concluyó.