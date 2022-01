Central Córdoba inició la pretemporada con caras nuevas y 5 casos de Covid-19

05/01/2022 - 23:05 Deportivo

Se terminaron las vacaciones. Central Córdoba puso primera ayer e inició su pretemporada, de cara a lo que será una temporada 2022 con muchos desafíos. La primera plantilla "ferroviaria" trabajó bajo las órdenes de su entrenador Sergio Rondina. Y como en casi todos los clubes de la Liga Profesional, se reportaron casos positivos de Covid-19.

En esta primera práctica se presentaron 17 futbolistas entre los que continúan de la temporada pasada y las caras nuevas. En tanto que un total de diez integrantes del equipo entre jugadores, cuerpo técnico y médico están bajo protocolos de Covid-19.

Los que entrenaron bajo las órdenes del cuerpo técnico son el arquero Julián Lobelos, los defensores Matías Ruiz Díaz, José Gómez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Nahuel Banegas, los mediocampistas Jesús Soraire, Nahuel Domínguez, Cristian Vega, Mateo Montenegro, Deian Verón y Francisco Grahl y los delanteros Diego Vázquez, Abel Argañaraz y Claudio Riaño. Mientras que Andrés Mehring y César Rigamonti están recuperándose de sus lesiones.

El club además reportó casos positivos de coronavirus en los testeos. Cinco jugadores del plantel presentaron resultado detectable de sus PCR y fueron aislados preventivamente: ellos son Agustín Gallo, Alejandro Martínez, Lautaro Torres, Juan Cruz Kaprof y Emanuel Cuevas. Todos los jugadores se encuentran en sus respectivos domicilios en muy buen estado y son monitoreados por el cuerpo médico del club.

La entidad del Oeste anunció ayer también que se sumó al cuerpo técnico como entrenador de arqueros, Matías Giordano, quien ya integró el equipo de Sergio Rondina en Arsenal de Sarandí. El mismo trabajará conjuntamente con Ariel Trejo junto a los guardametas.

Uno de los refuerzos en Central Córdoba en este mercado es el volante Deian Verón. El hijo de la "Brujita" habló ayer por primera vez como jugador "ferroviario".









"Vengo a buscar minutos, ya que en Estudiantes no los iba a tener. Ojalá pueda tener esa chance aquí en Central Córdoba. Recibí un llamado de Sergio (Rondina) y me dijo que estaba la chance para venir a Santiago, que podía tener chances ya que buscaba tener competencia dentro del plantel. Que le interesaba un jugador en mi posición y que sabía cómo jugaba", aseguró el mediocampista creativo.

"Soy un jugador con buen pase que busca siempre la asistencia. En el juego, trato de ser simple, correr, y meter cuando hay que hacerlo", aseguró Verón, en referencia a sus características como futbolista.

Además, Verón contó por qué se inclinó por venir a un club como Central Córdoba. "Me hablaron muy bien del club. Uno de los que me dijo eso fue Carlo Lattanzio, que me dijo que Central era un lindo club, con gente muy buena. Y que las instalaciones son lindas".

Por último, Verón resaltó: "Uno intentará dar todo para dejar a Central Córdoba lo más alto posible y aportaré mi granito de arena".