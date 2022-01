Güemes puso primera ayer con el entrenamiento

06/01/2022 - 00:16 Deportivo

El plantel profesional de Güemes comenzó en la jornada de ayer por la tarde con los trabajos de preparación para un nuevo año de competencia en la Primera Nacional.

En el primer día de pretemporada, estuvieron presentes en el "Jiya" Miranda, un grupo conformado por ocho jugadores:

Nicolás Juárez, David Véliz, Luis Rodríguez, Gabriel Lazarte, Adrián Pucheta, Enzo López, Andrés Zanini y Lautaro Arregui.

Pablo Palacios Alvarenga, Juan Salas, Claudio Salto y Marcos Fernández se encuentran aislados por ser positivos de Covid y no se sumarán hasta que se encuentren en óptimas condiciones. Mientras que, Luis Jerez Silva y Joaquín Papaleo se sumarán al plantel en los próximos días.

Para este nuevo desafío, el entrenador Pablo Martel estará acompañado por el cuerpo técnico integrado por:

Adrián Gorostidi y Juan Contreras (ayudante de campo), Gastón Pigliacampo (P.F), Carlos Cardinale (utilero).

Los que se fueron del club son los siguientes jugadores:

Agustín Politano, Nahuel Valenzuela, Pablo Ortega, Milton Zárate y Álvaro Pavón. Mientras que los futbolistas que no seguirán y ya tienen nuevos clubes son Cristian Díaz (Mitre), Agustín Morales (All Boys), Federico Boasso (Almagro), Claudio Vega (Mitre), Nicolás Barrientos (All Boys), Pablo López (Racing de Córdoba), Julio Salva (Atlético Rafaela), Lucas Algozino (Independiente Rivadavia) y Matías Pato (Defensores de Belgrano).

La dirigencia insiste con sumar a Ramón Lentini

Güemes no se retiró del mercado y está buscando incorporar a un centroatacante. La dirigencia y el cuerpo técnico del “Gaucho” está cerrando el fichaje de un delantero de jerarquía para la categoría. Se trata de Ramón Lentini.

El misionero se desvinculó de Gimnasia de Mendoza, su último club, y están en negociaciones avanzadas con el “Gaucho”. Si se concreta, será una gran incorporación para los dirigidos por Pablo Martel.