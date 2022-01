Deian Verón firmó su contrato hasta diciembre del 2022

07/01/2022 - 01:11 Deportivo

Ya había sido anunciado formalmente por el club como el flamante cuarto refuerzo para el plantel de Sergio Rondina. Incluso había practicado anteayer en el primer día de pretemporada, pero recién ayer Deian Verón firmó su contrato para ser ahora sí oficialmente jugador de Central Córdoba, hasta diciembre de 2022.

El volante, hijo del presidente del "Pincha", Juan Sebastián, y nieto de Juan Ramón, dos próceres del club platense que conquistaron la Copa Libertadores de América (la "Bruja" en 1968, 69 y 70, además ganó la Intercontinental en el 68; y la "Brujita" en 2009) se sumó al plantel que comanda Sergio Rondina con la intención de sumar minutos y serle útil al equipo.

"La idea fue salir de mi zona de confort para sumar experiencia y luchar por mi puesto", indicó el volante.

Deian reveló que, una vez que lo llamó Rondina para ofrecerle llegar a Central, charló con su padre. "Ni bien corté con Sergio, al primero que llamé fue a mi viejo. Le consulté qué le parecía y me dijo que si yo estaba convencido, que vaya para adelante y que empiece a escribir mi propia historia".

"No sé si se me pide un poco más, pero yo siempre me autoexijo un poco más. Intento llevar este apellido de la mejor manera, con humildad y sin tratar de sacar ventaja. Quiero escribir mi propia historia", completó.