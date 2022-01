Quimsa defiende la punta en Corrientes

07/01/2022 - 01:26 Deportivo

Quimsa jugará esta noche un partido clave. En Corrientes, desde las 21.30, enfrentará a Regatas, en busca de una victoria que le permita mantenerse al tope de las posiciones de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

El equipo santiagueño intentará volver a la senda del triunfo, tras haber perdido el último partido del 2021 frente a Peñarol de Mar del Plata (91 a 90) en calidad de visitante.

Sin embargo, la labor no será sencilla, no sólo por la calidad del rival sino también porque el entrenador Sebastián González no podrá contar con Eric Anderson, Jerry Evans e Iván Gramajo.

Esta situación le dará un mayor protagonismo al resto del plantel. Uno de ellos es el ecuatoriano Bryan Carabali, quien sería titular esta noche en el puesto de pívot. También podrían sumar minutos Sebastián Lugo y Emiliano Toretta, que ya demostraron que pueden jugar sin afectar el rendimiento del equipo.

El último antecedente entre ambos equipos data del pasado 24 de septiembre, cuando Quimsa venció a Regatas por 90 a 88, con un doble agónico de Eric Anderson, quien no viajó a Corrientes con la delegación.

Regatas ganó cuatro de los últimos cinco partidos que disputó y quedó en mitad de tabla, con un récord de 6 victorias y 6 derrotas.

La vuelta de Nicolás "Penka" Aguirre, tras recuperarse de una lesión, fortaleció al equipo correntino, que además tiene tres extranjeros rendidores (Xavier Carreras, Gary McGhee y Skyler Hogan) y otros dos nacionales de enorme jerarquía (Facundo Piñero y Paolo Quinteros).

"Penka" será titular esta noche y protagonizará un duelo para seguir bien de cerca con los talentosos bases de Quimsa: Juan Ignacio Brussino y Franco Baralle.

La jornada de Liga Nacional esta noche se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 20, Ferro Carril Oeste vs. Riachuelo (por DirecTV; 21, Oberá vs. San Lorenzo; 21.30, Argentino de Junín vs. La Unión de Formosa y Comunicaciones vs. Platense.