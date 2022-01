Llegó Christopher Toselli, el arquero que arrancará de titular en Central

08/01/2022 - 01:57 Deportivo

El arco fue un tema muy complicado para Central Córdoba la temporada pasada, por las graves lesiones que sufrieron primero Andrés Mehring (rotura de ligamentos) y luego César Rigamonti (fractura y fisura múltiple de costillas). Y en este mercado se fue César Taborda, por lo que el chileno Christopher Toselli, que nunca jugó en el fútbol argentino, arrancará como titular en el equipo que dirige Sergio Rondina.

El refuerzo ferroviario llegó ayer a nuestra provincia, firmó su contrato con el club hasta diciembre de este año y tuvo su primera práctica con el plantel. Luego de la misma, contó sus sensaciones en diálogo con el departamento de prensa ferroviario.

"Estoy muy contento por este lindo desafío de poder jugar en una liga tan competitiva como la argentina. Las expectativas son las mejores. Trataremos de ser un equipo regular en el torneo, competitivo y que esté a la altura del equipo que se enfrente", comenzó diciendo el jugador que llegó proveniente de Palestino de Chile.

Consultado sobre lo que habló con Rondina, dijo: "Recién nos estamos conociendo. También me llamó antes de que yo tomara la decisión de venir. Vi que había interés y eso se agradece, se hace más fácil tomar este tipo de decisiones. Vamos a ir conociéndonos de a poco, es mi primer día después de mucho tiempo sin entrenar, entonces hay que ir adaptándose poco a poco".

Toselli está entusiasmado por la chance de jugar en el fútbol argentino. "Llama mucho la atención lo competitivo que es, hay equipos muy buenos. En Chile se ve mucho el fútbol argentino, también he compartido mucho en mi carrera con futbolistas argentinos. Casi que es nuestro segundo fútbol porque se transmite mucho y hay equipos de gran nivel, no solamente local sino en Sudamérica. Y esto resulta muy atractivo para mí", explicó al respecto.

Más allá de que Toselli arrancará atajando en Central, el chileno no se confía porque sabe que tendrá una dura competencia cuando se recuperen Rigamonti y Mehring. Incluso podría llegar otro golero, algo que la dirigencia está evaluando debido a que se está complicando la recuperación del ex Belgrano. "Eso es lo entretenido del fútbol. La competencia, en todos los lugares donde estuve, nunca ha sido fácil, siempre hay muy buenos arqueros y esta no será la excepción", advirtió el chileno.

A pesar de su experiencia, Toselli dijo: "Estoy abierto a seguir mejorando, me gusta crecer y espero poder transmitirles tranquilidad y confianza".