Jonathan Bay y su identificación con el "Ferro": "Me siento muy parte de su historia

08/01/2022 - 02:01 Deportivo

El defensor Jonathan Bay y el delantero Claudio Riaño firmaron ayer las renovaciones con Central Córdoba, hasta fin de año. El caso del lateral izquierdo es emblemático, ya que se trata del jugador con más partidos en la Primera del Ferroviario. "Estoy muy contento de poder renovar ilusiones en el club que me dio la confianza de poder estar acá, así que estoy feliz de este nuevo desafío. Reconozco que he tenido alguna propuesta, pero le di la prioridad al club, me siento muy cómodo acá y estoy contento de poder renovar ilusiones en este club que me acogió", dijo.

Bay se siente identificado con Central Córdoba. "Me lo hace sentir la gente cuando me cruza en la calle o en las redes sociales. Me hacen sentir parte de esta historia y yo también me siento muy parte de su historia porque al fin y al cabo hemos crecido juntos. Vine en el ascenso, ascendimos, pasamos momentos muy lindos en el club y ojalá podamos seguir sumando momentos lindos. Por eso la prioridad la tuvo Central. Estoy eternamente agradecido a la gente que me apoya y eso me da fuerzas para poder seguir vistiendo esta camiseta", señaló al respecto.

"Por ahí el objetivo principal de todo el grupo y de la dirigencia es mantener la categoría, pero cómo no ilusionarse con el grupo que quedó y los jugadores que se van sumando. Y también con esa confianza que le dieron al cuerpo técnico de poder quedarse y poder darle continuidad a un trabajo que vienen haciendo bien. Eso es muy importante así que ojalá que podamos mantener la categoría y cómo no soñar con clasificar a un torneo internacional", concluyó el chaqueño.