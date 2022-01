"Rolfi estaba con nosotros y llamaba a otro técnico"

08/01/2022 - 02:11 Deportivo

Independiente no tiene paz. En días en que la interna política del club sumó un nuevo capítulo y la pretemporada en Villa Doménico arrojó cinco casos positivos de Covid-19, ayer Julio César Falcioni habló sobre su salida del club y apuntó contra el "Rolfi" Montenegro, asesor deportivo de la entidad de Avellaneda. "Hablé con el Rolfi y le dije que se equivocó en las formas", soltó.

"Se lo manifesté a quien se lo tenía que manifestar. En ese fútbol nos enteramos todo muy rápido. Cuando suceden cosas alrededor tuyo te enteras muy rápido, y así fue. A quien correspondía le dije que se había equivocado", comenzó relatando en primera instancia el flamante estratega de Colón. Y agregó: "Me debería haber dicho "mirá Julio vamos a llegar al 31 de diciembre y yo quiero cambiar". Si me decía eso, lo hubiera aceptado de muy buena manera, hasta hubiese colaborado en la búsqueda de quien podía ser el hombre adecuado, pero no era la forma".

Para luego, finalmente hablar con nombre y apellido y revelar detalles sobre esa charla: "Yo hablé con el Rolfi (Montenegro) y le dije que se había equivocado en la forma y que estaba comenzando muy mal su trabajo. Él estaba todos los días con nosotros y él había llamado a determinado técnico", esgrimió el "Emperador", quien luego contó la respuesta de Montenegro: "Él me lo reconoció, me dijo que se equivocó y ahí terminó", dijo el DT, en TyC Sports.

Sin embargo Falcioni también expresó que su enojo no fue por la decisión, sino por las formas: "Así como te dije que se equivocó en eso, me parece muy correcto que él quiera trabajar con el técnico que él quiera llevar, o que él crea que es conveniente. Me parece súper correcto y súper lógico, pero si yo estoy todos los días con vos y por detrás tuyo llamó a otra persona, me parece que eso no corresponde".

Además de los cortocircuitos, el club había despedido a Falcioni con un frío mensaje en las redes.