Unión Santiago y Sarmiento, sin equipos definidos para el gran duelo de mañana

08/01/2022 - 02:33 Deportivo

Después del breve parate por el receso de fin de año, el Torneo Regional Federal Amateur se reinicia mañana. Y los dos únicos representantes de nuestra provincia que siguen en carrera, Unión Santiago y Sarmiento, deberán eliminarse entre sí. Por el cotejo de ida de los cuartos de final de la Región Centro, el "Tricolor" recibirá mañana desde las 17.45 al "Profesor". Y a 24 horas del crucial compromiso, los entrenadores siguen sin definir sus once titulares.

Por el lado del "Trico", el DT Carlos Acuña esperará hasta la práctica de hoy para dar la lista de los citados para el juego de mañana. Aunque sin lesionados de gravedad ni afectados por coronavirus, "Tato" se inclinaría por repetir los once que vienen de eliminar en la fase anterior a Social Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca.

En consecuencia, el probable equipo para enfrentar a Sarmiento sería con Gustavo Aún; Gonzalo Céliz, Luis Galván, Martín Cuellar y Franco Rossi; Martín Torres, Franco Santillán y Héctor Pérez; Nicolás Jugo; Iván Garzón y Jose Moreno.

Por el lado de Sarmiento, el panorama es un poco más complejo. Del plantel dieron positivo de Covid Joaquín Barrionuevo (hoy termina su período de aislamiento y será probado), Álvaro Orellana (no llega para el encuentro de ida) e Iván Deibele (juvenil). Alejo Abregú tuvo un choque en la práctica del jueves y tiene una pequeña fractura en el maxilar. Iba a formar parte del banco de suplentes por primera vez, pero ahora debe afrontar un largo proceso de recuperación.

El DT Veronesse cuenta, además, con jugadores que no están en óptimas condiciones físicas debido a algunas molestias, el intenso calor y la actividad laboral particular, es por eso que no está confirmado el equipo titular.

La buena noticia para el DT es que el goleador Raúl Lettari se recuperó del desgarro y volverá a ser titular, probablemente en lugar de Gabriel Ibáñez. Los once serían: Santillán; Noriega, Gómez, Gallo, Tévez Zamora; Damato, Sánchez Arriola, Valdez; Lettari y González.