Lentini quiere aportarle sus goles a Güemes

09/01/2022 - 00:42 Deportivo

Ramón Lentini es una de las incorporaciones más rutilantes de las quince que hizo Güemes hasta el momento, para la Primera Nacional. El delantero misionero de 33 años, con pasado en Estudiantes de La Plata, llegó desde Gimnasia de Mendoza y se ilusiona con aportarle al "Gaucho" lo que mejor sabe hacer: goles.

"Fui muy bien recibido por todo el grupo. Eso reconforta y dan más ganas de dejar todo lo que uno tiene para que Güemes pueda pelear arriba. Ojalá podamos estar a la altura de este desafío", dijo el atacante en una entrevista con Noticiero 7.

Lentini era un deseo personal del entrenador Pablo Martel, que fue un actor clave para que las negociaciones, que en un momento se dilataron, llegaran a buen puerto. "Estuve hablando mucho antes de venir con Pablo (Martel), que hizo mucha fuerza para que yo viniera. Estaba medio trabada la cosa, pero gracias a Dios se pudo dar y hoy estoy en Güemes que para mí representa un lindo desafío", comentó el ex jugador del "Lobo" mendocino.

La experiencia del "Tanque" puede ser clave en el "Gaucho", aunque él sabe que viene a pelear un lugar. "Este tipo de torneos es difícil jugarlos y por ahí hay que buscar jugadores de experiencia. Quizás buscaron eso en mí. Pero uno acá viene para pelearla y para seguir sumando en el grupo porque el objetivo de todos es pelear el torneo", señaló.

Lentini admitió que tiene el arco entre ceja y ceja. "Esa es la idea. Y por ser grandote, siempre voy a empujar para poder llegar al gol o para estar bien parado y posicionado en el área para que pueda definir tranquilamente", comentó sobre lo que mejor puede hacer para este Güemes.

Lentini ya conocía a algunos integrantes de este plantel. "Lo conocía a Gabriel Lazarte, con quien fuimos compañeros en Chacarita, también al Negro Jerez que es de La Plata y tengo mis hijos allá en La Plata. Y del resto, a algunos conozco de haberlos enfrentado", contó.

Por último, se refirió a sus apodos: "Me gustan todos, no hay problemas con eso. Me dicen Tanque, Pantera, Negro, pero la verdad que no tengo problemas con eso".