''Nunca agarré un equipo en el que estuviera todo bien"

10/01/2022 - 22:30 Deportivo

El flamante entrenador de San Lorenzo de Almagro, Pedro Troglio, afirmó que en su carrera como técnico, "nunca" agarró "un equipo en el que estuviera todo bien", al referirse a la actualidad del plantel "azulgrana".

"Salvo Argentinos Juniors, que había salido campeón (del Clausura 2010), nunca había agarrado un equipo en el que estuviera todo bien, siempre agarrás un equipo que por algo te va a buscar", declaró el DT en el programa F90 de ESPN.

"Yo arranco de cero, como todos los jugadores que están acá y el que demuestre que está para jugar, va a jugar. Me parece que hay un muy buen plantel, hay jóvenes importantísimos, hay jugadores de experiencia muy importantes", indicó Troglio al referirse al equipo que recibió.

Sobre los argumentos con los que cuenta para revertir la situación en la que se encuentre el "Ciclón", el ex Independiente de Avellaneda destacó: "Tenés buenos jugadores y el fútbol argentino demuestra que estamos todos muy parejos"

Y agregó: "Si te acomodás un poco, peleás un título y salís campeón como Colón". Además reveló que su objetivo es "llegar al 15 de mayo", o sea jugar la final de la Copa de la Superliga.

Respecto del equipo que pretende, el técnico explicó: "De mitad de cancha para adelante, tengo jugadores de muy buen pie, chicos jóvenes de gran manejo y jugadores rápidos por los costados".

El DT de San Lorenzo también consideró que "hay delanteros que no son altos, pero son también picantes, rápidos, entonces la intención es buscar un equipo vertical, que haga de la intensidad su fuerte pasando tres cuartos de cancha".

Además, el ex Argentinos Juniors sintetizó que buscará que el plantel deba "afianzarse bien de mitad de cancha para atrás, para ser un equipo difícil, molesto, no un equipo vulnerable, buscar un equilibrio y no desnudar ninguna de las dos partes".