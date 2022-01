Cuatro altas en el ''Ferro'' tras superar el Covid-19

10/01/2022 - 22:33 Deportivo

Central Córdoba inició la segunda semana de pretemporada con una jornada destinada exclusivamente a los trabajos físicos, primero en la arena y luego con un circuito en el campo de juego.

En la jornada de ayer se sumaron al resto del plantel los jugadores Alejandro Martínez, Lautaro Torres, Juan Cruz Kaprof y Agustín Gallo, todos con el alta correspondiente tras haber dado positivo de Covid previo al inicio de la Pretemporada

Desde hoy hasta el sábado habrá doble turno de trabajo en el predio del Iosep desde las 8.30 y en el estadio Alfredo Terrera a partir de las 18.30.

Por otra parte, cabe destacar que desde la semana pasada, se estuvo realizando un análisis con el departamento médico de Central Córdoba sobre la situación sanitaria y epidemiológica en todo el país, y del mismo surge que casi con seguridad se cancelará el viaje a la ciudad de Balcarce, previsto para el próximo domingo.

La dirigencia junto al mánager Alexis Ferrero y el cuerpo técnico, están analizando nuevas opciones, aunque si se jugarían los amistosos previstos con anticipación en el predio La Candela.

El "Ferroviario" lejos está de retirarse de este mercado de pases y busca si o si un volante central y un delantero de área. Como anticipó en los últimos días EL LIBERAL, los elegidos en primera instancia son Enzo Kalinski y Cristian Tarragona.

Por Kalinski hubo un sondeo, pero el jugador aún no habría respondido. Al igual que con Tarragona, ya hubo contactos con su representante. Según confirmó Ferrero, Enzo no dará una respuesta ya que todavía no definió su situación en Argentinos Juniors, club en el que jugó en la última temporada. Además, estaría evaluando otras propuestas de clubes de la Liga Profesional.

Lo de Tarragona tampoco tuvo avances. El delantero no renovó su contrato con Vélez y el 1 de enero quedó en condición de libre. Rondina lo conoce bien y sin dudas su deseo es tenerlo en Central Córdoba cuanto antes, aunque no se descarta que se caiga su llegada. Gimnasia La Plata y Unión de Santa Fe también harán un intento por contar con sus servicios.