Juan Kaproff dejó atrás el Covid, ya está entrenando con sus nuevos compañeros y se ilusiona con tener un gran año

12/01/2022 - 00:44 Deportivo

Ni bien llegó, dio positivo de coronavirus. Pero desde el lunes pasado, Juan Cruz Kaproff, uno de los refuerzos de Central Córdoba, ya se entrena con el grupo. "Lo del coronavirus fue una locura, es la primera vez que tengo, pero por suerte ya pasó. Estoy contento, al club ya lo conozco y también tengo compañeros con los que compartí en Arsenal", señaló en diálogo con el departamento de prensa del club.

"Las expectativas, en lo personal, son las de tener un buen año, sumar esa continuidad que el año pasado no pude tener por lesiones. Y en el tema grupal, nos vamos a poner varios objetivos, el principal es empezar de una buena manera, consiguiendo puntos. Haciendo las cosas de esa manera, uno después ya va pensando en cosas más importantes así que esperemos tener un buen año. Ya hay varios jugadores que se están sumando, se va generando un buen grupo y eso es lo más importante", agregó.

Para el delantero, es fundamental haber sido dirigido antes por Rondina. "Es un paso importante para el jugador porque conociendo cómo juega no es lo mismo que cuando a uno lo llaman y a veces no sabe de la manera en que va a jugar. De mi lado siempre me gustó la manera en que el 'Huevo' hace jugar a sus equipos y esperemos que acá podamos agarrar la idea rápido con los jugadores que están llegando y ahí poder forma un equipo que pueda salir a jugar en todas las canchas y tener la pelota sin rifarla que es lo más importante", opinó.

"La experiencia la vas agarrando a medida que vas jugando y vas creciendo. Pude jugar en varios equipos y eso me dio la posibilidad de tener buenos técnicos, buenos compañeros y ese conjunto de cosas hace que hoy sea un jugador maduro y a veces sepa tomar la mejor decisión. Seguramente me voy a seguir equivocando, pero lo que más importa es aprender de errores. Estoy en un club en crecimiento, pero que en los últimos años hizo las cosas bien, vengo a ayudar al club, tengo la confianza que será un gran año y ojalá salga todo de la mejor manera", cerró.