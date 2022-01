Torneo a una rueda y ¿vuelve la promoción?

12/01/2022 - 01:00 Deportivo

En la jornada de ayer se llevó a cabo la primera reunión del año de la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino en la que participan dos clubes de nuestra provincia: Mitre y Güemes. Ya están los primeros detalles de la forma de disputa: vuelve la ventaja deportiva en el reducido por el segundo ascenso y hasta tal vez, una promoción. También se dejará de lado la división en grupos y habrá una zona única, lo que garantiza al menos un enfrentamiento entre los clubes santiagueños. Cabe recordar que el año pasado no se enfrentaron porque integraron zonas diferentes.

La reunión fue comandada por el presidente de la mesa: Marcelo Achile (presidente de Defensores de Belgrano). El dirigente del "Dragón" contó detalles de cómo será el campeonato. El sorteo se realizará pasado mañana en Ezeiza, a las 11 de la mañana y sin presencia obligatoria debido al contexto que se está viviendo. El único que no tendrá "pareja" es Chaco For Ever.

La fecha del inicio del campeonato se estipuló para el 13 de febrero y la forma de disputa será la siguiente:

Torneo largo a una sola rueda (se buscará que solo se juegue los fines de semana). El primero del campeonato asciende a la Liga Profesional. Los ubicados en el segundo y tercer puesto esperan, mientras que del cuarto al decimotercero comenzarán el reducido con estos cruces: 4° vs. 13°, 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°. Los cruces serán a un solo partido, en cancha del equipo mejor ubicado y con ventaja deportiva.

A los 5 ganadores se le suma el 3°. De los 6 equipos quedarán tres a los cuales se le sumará el 2° en instancias de semifinales, que al igual que la final, sería a partido ida y vuelta con ventaja deportiva.

Habrá dos descensos y se analiza la posibilidad de una promoción del antepenúltimo del torneo con el ganador de una final entre un equipo del Torneo Federal vs. B Metro. Y se buscará cambiar el nombre del torneo en homenaje a Las Malvinas por conmemorar los 40 años de los caídos en la guerra.