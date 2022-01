"Lato" Santillán: "El equipo nunca lo dio por perdido"

13/01/2022 - 02:51 Deportivo

Edgardo "Lato" Santillán disfrutó de manera especial el triunfo de Quimsa en Formosa, donde debió asumir la responsabilidad de reemplazar a Sebastián González, quien tuvo síntomas y decidió quedarse en el hotel.

Quimsa ganó un partido durísimo, con un triple de "Juani" Brussino, a 2:06 segundos del final.

"El equipo nunca lo dio por perdido, porque lo teníamos difícil. Erró un tiro libre Maldonado, rebote de "T" (Terrence Roderick) y contraataque. Tenía para tirarla Baralle, pero lo encontró solo a Juani. Fue una jugada de equipo. Por suerte, Juani lo pudo definir. Es muy importante para cualquier equipo, nos da muchas cosas", comentó el entrenador santiagueño en diálogo con EL LIBERAL.

"Lato" destacó además que esa misma noche, José María Gerez haya dirigido a Olímpico ante Obras. "Estoy muy contento por José, que está hace mucho en el club y por circunstancias que hoy le toca a su cuerpo técnico, al igual que a mí, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eso habla bien de los clubes, que siguen apoyando a los entrenadores santiagueños. Yo estoy hace 13 años y siguen apostando por mi trabajo. Seba (González) me dejó planificar el partido, me da la libertad cada vez que me toca dirigir y el grupo respeta".

El entrenador santiagueño no perdió aún por Liga Nacional. "Es lo de menos. Cada vez que el equipo necesite, por diferentes circunstancias, uno tiene que estar preparado y estar a la altura. Sin el respeto y sin el compromiso del equipo, esté quien esté en el banco, es muy difícil. Me ha tocado la suerte de estar en un equipo que respeta todo, te da la tranquilidad de cumplir las decisiones que uno toma. Y siempre están acompañándome y dándome la confianza", explicó.

Por último, realizó un balance de la primera gira del año. "Perdimos en la última bola con Regatas, pero la verdad que el equipo contra San Martín y Regatas había jugado incompleto. Gramajo, Anderson y Evans han llegado la noche anterior y solamente entrenaron el día del partido. Sabíamos que no llegaban bien físicamente por la recuperación del Covid, pero la predisposición de los tres y del equipo me pone muy contento. No se jugó bien. Hemos podido controlar las diferentes situaciones en el inicio del tercer cuarto, que solamente nos hicieron 12 puntos. Lo importante fue ganar. Estoy muy contento por mantenernos arriba y seguir mejorando", comentó reconfortado.

El sábado, Quimsa volverá al Ciudad para enfrentar a Ferro.