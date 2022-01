José Gómez renovó su vínculo con Central por dos temporadas

15/01/2022 - 01:24 Deportivo

Los últimos meses en la vida de José Gómez están siendo muy vertiginosos. A fines del año pasado, fue promovido desde Reserva a Primera por el entrenador Sergio Rondina. Este año está realizando su primera pretemporada con el plantel de Primera División de Central Córdoba y, por si fuera poco, ayer extendió su vínculo con la institución por dos años más.

"Esto es muy importante para mí, para mi carrera. Me siento muy feliz de poder aportar mi granito de arena a esta institución. Y ahora, que me hayan subido al primer equipo y hacer mi primera pretemporada me pone muy contento", dijo el lateral derecho tras firmar su nuevo contrato, en diálogo con el departamento de prensa del club.

El jugador de 21 años, surgido de la escuelita de fútbol de "Yoyi" Ayuch, recordó el momento en que fue promovido a Primera: "Estaba nervioso, alegre, muy feliz porque te das cuenta de que cada entrenamiento, cada partido, intentas dar lo mejor de vos y salen los frutos".

"Pocho" ve muy bien a este Central Córdoba. "El equipo está muy bien, entrenamos todos muy bien y estamos muy comprometidos. El grupo es fantástico, me han hecho parte de él desde el día uno. Si bien no son todos los mismos de cuando me subieron al primer equipo, pero todos son muy buenos, desde los más grandes hasta los más chicos aportamos nuestro granito de arena y tiramos para el mismo lado", opinó.

"El cuerpo técnico siempre te corrige y enseña, en cada entrenamiento aprendes cosas nuevas y eso es lo importante , que nunca dejas de aprender", finalizó Gómez.