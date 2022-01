Independiente BBC quiere recuperarse ante Barrio Parque

16/01/2022 - 01:56 Deportivo

Independiente BBC necesita un triunfo en calidad de visitante y tendrá una gran oportunidad de conseguirlo esta noche, cuando enfrente a Barrio Parque de Córdoba, en el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

El partido se jugará en El Teatro del Parque, desde las 21, con el arbitraje de Gustavo D´Anna, Guillermo Grondona y Valentín Soldano y con transmisión en vivo por Basquetpass.tv, la plataforma oficial de la competencia.

El equipo santiagueño irá en busca de su primera victoria de visitante en este 2022, pero enfrente tendrá a un rival durísimo como Barrio Parque, único escolta con 25 puntos y con un récord de 6 victorias y 1 derrota en lo que va de la segunda fase (arrastró 12 unidades de la primera).

Barrio Parque viene de una victoria en calidad de visitante ante Rivadavia de Mendoza en tiempo suplementario por 82 a 76, donde se destacaron Pedano con 23 puntos, Rivata 16 puntos y Landoni 18 puntos.

Por su parte, Independiente BBC viene de caer ante el puntero, su homónimo de Oliva (78 a 63), por lo que necesita un triunfo para crecer en la tabla de posiciones que por ahora lo tiene con 19 puntos.

El entrenador Fabián Daverio espera contar con la presencia de Bruno Ingratta, ausente el viernes en Oliva, producto de un golpe en el partido frente a Echagüe.

Otros partidos

La jornada dominguera se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 20, Deportivo Norte de Armstrong vs. San Isidro de San Francisco (Norte); 21, Central Argentino Olímpico de Ceres vs. Estudiantes de Tucumán (Norte); 21.30, Zárate Básquet vs. Ciclista Juninense (Sur).

En el único partido disputado anoche, Ameghino de Villa María venció a Colón de Santa Fe por 100 a 86, por la Conferencia Norte.