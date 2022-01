Lettari, contento por los goles y por la clasificación

17/01/2022 - 01:49 Deportivo

En un partido no muy bien jugado, a Raúl Lettari le bastó y sobró con los dos goles de penal para erigirse en la figura de la tarde. "Estoy muy contento porque el objetivo era ganar y dejar la llave aquí en casa. Rescato el esfuerzo del grupo; siempre nos primerean, pero tuvimos los huevos para dar vuelta e partido", dijo el delantero de Sarmiento, en diálogo con EL LIBERAL.

"Siempre con Unión Santiago tenemos esa particularidad que empezamos bien y nos primerean por errores defensivos. Trataremos de corregirlos para que no pase más. Pero el esfuerzo de todos hizo que no se notara el sacrificio que nos costó darlo vuelta", agregó.

Sobre las jugadas polémicas, opinó: "Los dos penales son manos, son justitas, casi o se ven, pero son manos. Para mí eran penales".

Patear el segundo no fue sencillo. "Por ahí te entran dudas porque no es lo mismo a que se pite el penal e ir y agarrar la pelota para patear. Se ha parado. Te hablaban, te transmitían nervios. Pero en la semana estaba yo de encargado para patear y gracias a Dios pude convertir", contó.

También se refirió al bochornoso final. "Fue por la jugada de Facu Flores y la Bruja (Díaz), que vienen los dos mal intencionados. Fue falta y no se querían bancar nada, ni que le cobren ni que lo expulsen ni nada. Ellos estaban nerviosos y fue lamentable que se terminara el partido así", sostuvo.

"Rescato que no nos echaron ningún jugador para las instancias que se vienen. Ahora hay que estudiar al próximo rival en la semana para traer un buen resultado de visitante", añadió el jugador que llegó a diez tantos en el torneo. "Contento por los goles, gracias a mis compañeros porque sin ellos no se me darían", cerró.