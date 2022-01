Veronesse: "El que conoce mi carrera, sabe que yo siempre la remé"

17/01/2022 - 02:01 Deportivo

El entrenador de Sarmiento, advirtió que no se mete en lo "extra futbolístico" y celebró la clasificación de su equipo. "Ante todo, estoy muy contento por los muchachos porque han hecho un gran esfuerzo para este partido. De lo que se puede hablar es que volvimos a tener las mejores chances, otra vez tuvimos las más claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Creo que en la sumatoria de ocasiones de gol, está bien que hayamos ganado. Después, yo no me meto en lo extra futbolístico. Yo digo que los partidos son disputados, son duros, bravos. Nosotros nos comprometemos con respecto a eso y gracias a Dios pudimos ganarlo e ir a semifinales", señaló.

"Hubo dos jugadores de Unión que me objetaron a mí y me dijeron que soy el artífice de esto. La verdad no los entiendo, porque nosotros no hicimos lo mismo en el segundo tiempo allá. El que conoce mi carrera, sabe que yo siempre la remé, en todos los clubes donde estuve. Entonces lo que pasa con un juez, con un lineman o afuera, yo no me meto. Yo trabajo toda la semana para poner un equipo competitivo", agregó.

Sobre el trámite del partido, comentó: "Nosotros estamos acostumbrados a las cuesta arriba. En el primer tiempo fuimos amplios dominadores y nos tendríamos que haber ido ganando como fuimos. El segundo tiempo sostengo que fue parejo, nosotros hicimos un gran esfuerzo de presionar alto, correr y lo hemos sentido. Noriega estaba ahí, D'Amato estaba cansando, han hecho un esfuerzo muy grande y son chicos los que entran. Nos pasó con el chico Barrionuevo que entró ahogado, pero son chicos del club que tienen que hacer experiencia en el camino".