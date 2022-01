Quimsa va por más para afianzarse en el liderazgo

17/01/2022 - 02:24 Deportivo

Tras la primera victoria del año ante su gente, Quimsa volverá a la acción esta noche, cuando enfrente a Obras, en un choque de candidatos de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

Desde las 22, el equipo santiagueño intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante San Martín (78 a 68), La Unión (83 a 82) y Ferro (97 a 91), con la intención de afianzarse al tope de las posiciones, con un récord de 12 victorias y 3 derrotas.

La "Fusión" se presentará en el Ciudad con el plantel completo, pero no está confirmada la presencia de Sebastián González, el entrenador principal, quien se encuentra en período de aislamiento por razones de salud.

Edgardo "Lato" Santillán volverá a quedar al frente del equipo, como ocurrió ante La Unión y Ferro. El entrenador santiagueño intentará estirar su invicto en Liga Nacional.

Quimsa deberá mejorar su rendimiento para fortalecer sus chances de vencer a Obras, que ganó siete de los últimos ocho partidos que disputó y accedió a los puestos de vanguardia, con un récord de 9 victorias y 5 derrotas.

Sin Emiliano Serres, Pedro Barral ni Felipe Inyaco, el potencial de Obras podría verse disminuido, pero Quimsa deberá mantenerse al margen de lo que ocurra con el rival y enfocarse en cumplir su plan de juego para poder quedarse con la victoria en casa.

La defensa será una de las claves del juego. Quimsa viene de recibir muchos puntos (91) ante Ferro, lo cual deberá corregir para que el partido de esta noche no se le complique tanto.

Con un plantel más largo, "Lato" Santillán podrá realizar una rotación de hasta once jugadores para así mantener la intensidad en el juego durante los 40 minutos.

Además, el respaldo de la afición santiagueña será fundamental. El Ciudad podría estar presentando un buen marco de público, sobre todo si mejoran las condiciones climáticas como está previsto que ocurra.

Otros partidos

La jornada incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 20. San Lorenzo de Almagro vs. Oberá Tenis Club de Misiones; 21, Platense vs. Hispano Americano de Río Gallegos; 22, La Unión de Formosa vs. Instituto de Córdoba.