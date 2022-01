César Rigamonti: “Mi lesión es un poco más compleja”

20/01/2022 - 00:18 Deportivo

El 29 de noviembre del año pasado, Central Córdoba goleaba 5 a 0 a Arsenal, en el estadio Único, y se floreaba. Pero en la última jugada del partido, César Rigamonti salió rápidamente a cortar una pelota en su área, con tanta mala suerte que su compañero Carlo Lattanzio se lo llevó puesto e impactó con sus rodillas en las costillas del arquero.

Hoy, a casi dos meses de aquella fractura, la recuperación del golero ferroviario es una incertidumbre. Desde Córdoba, donde está haciendo mucho reposo y algunos ejercicios específicos, César habló con EL LIBERAL y contó cuál es su situación.

"Mi lesión es un poco más compleja de lo que se pensó en su momento, porque creíamos que solamente era una fractura de costillas, con un golpe en el riñón, pero durante las vacaciones, en Córdoba, me repetí todos los estudios porque quería comenzar a entrenar. Me diagnosticaron que también tenía un golpe en el bazo, había tenido hematomas, con un sangrado y debía hacer reposo absoluto", arrancó diciendo.

"Lo del bazo hizo que lleve un poco más de tiempo. Hay que hacer un seguimiento porque se ha producido una fístula y hay que esperar que se vaya reduciendo. Y eso se puede lograr con un reposo. Era de 7 milímetros, ahora ya es de 3 y dentro de una semana y media tengo que hacerme de nuevo el estudio. Soy optimista de que se cierre por completo, para evitar tener que hacer una intervención que me atrasaría un poco más", agregó.

A César lo tiene un poco intranquilo no poder entrenar con sus compañeros, que están realizando la pretemporada en Santiago, ni saber a ciencia cierta cuándo podrá hacerlo. "Estoy haciendo algunos ejercicios específicos, no estoy entrenando con el plantel porque estoy haciéndome todo el seguimiento y los controles en Córdoba. La primer semana de la pretemporada estuve en Santiago porque quería comentar la situación que había pasado, después volví a Córdoba para hacerme otros exámenes y la semana que viene espero viajar a Santiago para estar con mis compañeros, aunque todavía no pueda entrenar con ellos. Hasta que no esté cerrada esa fístula, no puedo hacer alto impacto o alto rendimiento", insistió.

Optimismo

Rigamonti no se pone plazos para la vuelta, pero es optimista: "Si todo es normal y el próximo estudio demuestra que esa fístula se ha cerrado, quedaría reacondicionar el cuerpo con entrenamiento por el tema de las costillas para ver qué dolor tengo al momento de impactar. En eso soy positivo porque he tenido lesiones anteriores y me he recuperado rápido".

"No me pongo plazos, pero quiero ser optimista de que el próximo estudio me arroje buen resultado. Desde ahí, no me llevaría más de un mes por el hecho de cómo soy, de las ganas que tengo y el conocimiento de mi cuerpo. Sé que cuando empiece a entrenar podría estar bien. Lo otro es un período de adaptación, de reacondicionar el cuerpo a estos dos meses y medio que llevo sin actividad", acotó.

Rigamonti no se arrepienta ni lamenta aquella jugada. "Lo que pasó me define como jugador. El futbolista no mide hasta que no termina el partido. Yo por lo menos soy así, no regulo", explicó.