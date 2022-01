Juan Kaprof y la ilusión de volver a River algún día

20/01/2022 - 00:20 Deportivo

El futbolista Juan Cruz Kaprof es uno de los flamantes refuerzos de Central Córdoba para la Copa de la Liga Profesional que arrancará el jueves 10 de febrero, día en que el "Ferroviario" recibirá a Barracas Central, desde las 21.30 y en el estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha de la zona B.

El delantero de 26 años, surgido en River Plate, viene de disputar la última temporada en Liga de Quito de Ecuador. En diálogo con el programa de radio "Cómo te va" (Radio Colonia, AM 550), el jugador habló de su pasado en el "Millonario" y su ilusión de volver a Núñez en algún momento.

Con respecto a su salida de River, Kaprof dijo: "No continué en River porque justo me buscaron de Francia y en River llegaron muchos delanteros, estaba Cavenaghi, había vuelto Saviola, Driussi estaba agarrando continuidad. Marcelo (Gallardo) me dijo que aprovechara la oportunidad de conseguir continuidad en otro lado".

Luego, se refirió a un posible regreso al club que lo vio nacer. "No dudo de mi potencial y siento que en algún momento voy a tener la oportunidad de volver a River", dijo el delantero, y sobre el técnico "Muñeco" Gallardo agregó: "Algo que destaco de Marcelo es la intensidad con la que trabaja y que le transmite a los jugadores. En ese momento nos daba un pendrive con videos a cada jugador, seguramente hoy se envían videos por Whatsapp".

Por último, Kaprof habló de su vuelta al país y el llamado de Sergio Rondina, quien lo había dirigido en Arsenal de Sarandí, para sumarse a Central Córdoba. "Cuando el Huevo (Rondina) me llamó para volver a la Argentina y así tener continuidad, no lo dudé. Un futbolista necesita esa confianza del entrenador y conozco la forma que juegan sus equipos", manifestó el flamante refuerzo ferroviario.