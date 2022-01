Sebastián González: ''Éste es un título que no tiene Quimsa''

21/01/2022 - 04:00 Deportivo

Sebastián González le apunta a la Supercopa, que Quimsa intentará ganar mañana cuando enfrente a San Lorenzo, en el estadio de Obras.

El entrenador cordobés destacó la importancia de este título. "Se entregan tres copas en el año: el Súper 20, la Supercopa y la Liga Nacional. Éste es un título que no tiene Quimsa. Las veces que se ha jugado, San Lorenzo ha ganado las dos. Estuve en una final y da bronca perderla, porque sabés que es una copa para tu club, que siempre es importante. Estamos enfocados, metidos en tratar de dejar este título para Quimsa", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca del favoritismo del que goza Quimsa de cara al partido de mañana, explicó: "Eso se demuestra en los 40 minutos. Se me vienen dos cosas: la final de la Champions que se la íbamos a dar a Flamengo y al final nos la quedamos nosotros o también la Supercopa que jugué con San Martín y perdimos por un punto un partido muy cerrado. En 40 minutos, se sacan los favoritismos, porque es el que está mejor ese día y no te podés equivocar. Jugás contra muchas cosas que tenés que hacer bien para quedarte con el triunfo. Es difícil. Sí sabemos que hoy tenemos un muy buen presente, pero hay que demostrarlo en los 40 minutos ese día para quedarse con el título. No hay otra".

El rival

"Vamos a jugar una final y no a hacer un trámite. Va a ser muy difícil. Hay un rival (San Lorenzo) que juega bien, un rival que si no le hubieran sacado los dos partidos que perdió por Covid que es uno de pocos equipos que lo hizo, estaría peleando entre los cuatro primeros. Y lo han hecho porque juegan bien y porque tienen un estilo marcado de primera parte, pero bueno… en básquet generalmente gana el que juega mejor, no el que es mejor equipo o viene con mejores antecedentes. En nuestra Liga Nacional, siempre es así", agregó convencido.

"Seba" González habló además de cara a la afición santiagueña. "Le pido que acompañen, que queremos llevarles el título y estar con ellos la semana que viene. Nosotros, en un año de pandemia, nos ha tocado jugar finales de esta forma, lejos. Vamos a tratar de representarlos de la mejor manera para tratar de llevar la copa a Santiago", indicó.

Por último, confirmó la presencia de Sebastián Acevedo. "Por precaución y sabiendo de la importancia de este juego, Acevedo no jugó ante Hispano, pero fue un poco por prevención más que por otra cosa. Vamos a estar completos. Venimos de un mes con muchos partidos seguidos. En esto tuvimos una planificación de rotación para llegar bien y éste es uno de los partidos que marcamos como clave apenas lo anunciaron".