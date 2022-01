Central Córdoba oficializó el arribo de González Metilli, Leguizamón y Bustos

21/01/2022 - 23:59 Deportivo

Los volantes Francisco González Metilli y Abel Bustos, más el defensor paraguayo José Leguizamón, firmaron sus contratos hasta fin de año y se convirtieron de esta manera en nuevos refuerzos de Central Córdoba, de cara a la temporada próxima a comenzar con la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador Sergio Rondina había pedido 6 o 7 refuerzos más para completar su plantel y la dirigencia comienza a satisfacer su pedido porque además trascendió que está muy cerca de concretarse la incorporación del arquero Nelson Insfrán. El golero, de 26 años nacido en Clorinda, Formosa, hizo las inferiores en Gimnasia de La Plata en donde debutó en primera y en el 2016 tuvo un paso por Defensores de Cambaceres.

El futbolista llegará a Santiago del Estero en los próximos días para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato con el club por un año. Llegará a préstamo desde el "Lobo", con opción a compra.

En tanto, González Metilli y Bustos expresaron su satisfacción tras firmar sus vínculos con el Ferroviario. "Estoy muy contento de llegar a este club, las expectativas son las de jugar y que el equipo pueda pelear lo más arriba posible. Ojalá sea un buen año para todos", dijo el volante procedente de Tigre, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors.

González Metilli se puso como objetivo debutar en Primera: "Ya hace rato que tenía ganas de jugar en Primera, pero por varias circunstancias no se me había dado. Este año decidí jugar sí o sí en Primera y estuve esperando hasta que se me dio esta oportunidad. Estoy feliz y ojalá pueda demostrar todo lo que sé".

"Me van a ver siempre por el medio, o de interno o de enganche, esas son mis posiciones. Soy un jugador de mucho sacrificio y como dije, estoy con ganas de demostrar lo que sé", completó.

En tanto, el santiagueño Bustos dijo: "Llego con grandes expectativas que son las de sumar para el plantel, para el equipo y para todo Santiago porque esto es casi todo Santiago. Estoy muy contento de estar aquí".

"Yo soy más de marca, pero cuando tengo la pelota me gusta jugar también. Siempre pido la pelota, trato de hacer jugar al equipo, y si no se puede, se mete, como tiene que ser", agregó el volante que llegó desde Atlético Tucumán.

"A todo jugador le hace falta jugar y, cuando más minutos tenés, más confianza te genera", cerró.