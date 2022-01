Independiente BBC sufrió para volver a la senda del triunfo

26/01/2022 - 04:14 Deportivo

Independiente BBC ganaba por paliza y se encaminaba a una cómoda victoria, pero experimentó un profundo bajón en el rendimiento y terminó venciendo a Deportivo Norte de Armstrong por 84 a 79, en el estadio Dr. Israel Parnás.

El equipo santiagueño volvió a la senda del triunfo, tras la derrota ante Rivadavia de Mendoza (67 a 57), y logró alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

La figura del partido fue Daniel Tabbia, con 18 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 35:35 minutos de permanencia en cancha.

El juego tuvo un arranque muy intenso. Los dos corrían mucho y todo era parejo en los primeros minutos. De a poco, el local empezó a marcar diferencias, con altos porcentajes en sus lanzamientos y defensa agresiva. Así logró ganar el primer parcial por diferencia de 12 (28 a 16).

En el segundo no bajó la intensidad y el ida y vuelta lo convirtió en un juego frenético. El equipo de Daverio convirtió muchos triples y corrió muy bien la cancha gracias a la buena defensa. Deportivo Norte dependió de Sarmiento, viniendo desde la banca. Independiente BBC se fue al descanso largo con una ventaja de 21 puntos (48 a 27).

En el tercer cuarto se esperaba una reacción de la visita, pero Independiente continuó sólido. La diferencia pasó a ser de 27 (54 a 27), pero su juego perdió consistencia y Sarmiento siguió incontrolable. Al final del tercer cuarto, el local ganaba 65 a 49.

En el último cuarto, la visita acentuó su mejoría con la conducció de Gabriel Rojas, los triples de Cardona, el goleo de Sarmiento y de Alorda en la zona pintada. El local perdió muchos balones y cuando parecía complicarse, Daniel Tabbia para atacar el cesto y llegar al cierre con una brecha que le fue de mucha utilidad.

Independiente sufrió, pero ganar en casa en lo más importante para salir de abajo.

Otros resultados

En Tucumán, San Isidro de San Francisco logró una gran victoria ante Estudiantes por 76 a 64. José Montero y Milton Vittar fueron titulares. El escolta terminó con 11 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, en tanto que el base contribuyó con 5 unidades, 3 rebotes y 2 asistencias.

Por la Conferencia Sur se registraron los siguientes resultados: Pergamino 105, Del Progreso 95; Villa Mitre 86, Bahía Basket 75; Parque Sur 92 (Jeremías Ledesma 6), Deportivo Viedma 64.

Esta noche habrá tres partidos: 21, Barrio Parque vs. Salta Basket y Colón de Santa Fe vs. Echagüe (Conferencia Norte); 21.30, Estudiantes de Olavarría vs. Gimnasia La Plata (Confrencia Sur)