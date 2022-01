Acevedo: “Me siento con confianza para darle cosas buenas a Quimsa”

27/01/2022 - 00:15 Deportivo

Sebastián Acevedo tomó la decisión de volver en junio del año pasado y ya ganó su primer título con la camiseta de Quimsa (la Supercopa de La Liga), pero además se convirtió en uno de los referentes del puntero absoluto de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

"Venía a eso. Era un desafío importante para mí, para mi carrera. Y que me toque ya de grande, por así decirlo... Me siento con confianza para darle cosas buenas a Quimsa. Al final llegó (el primer título) y sobre todo quiero disfrutarlo, que me parece que ahí está la clave", declaró el ala pívot santiagueño, tras la victoria ante Argentino de Junín (88 a 76) en el Ciudad, la noche del martes

"Seba" destacó la importancia de haberle ganado a Argentino de Junín, en lo que fue la sexta victoria consecutiva de Quimsa por Liga Nacional. "Para nosotros era un partido muy importantes. Después de conseguir, gracias a Dios, la Supercopa era para nosotros muy lindo que volvamos para acá. Estoy muy contento por el triunfo y por el trabajo de todos. Tenemos que seguir así", comentó reconfortado.

El ala pívot santiagueño tiene bien en claro que el camino por delante es largo. "Nosotros vamos partido a partido. Sabemos que no le podemos dar una chance a nadie. Más allá de que podemos ganar o perder, tenemos que hacer nuestro plan estratégico. Hoy lo pudimos lograr y eso muy importante para seguir sumando confianza, sumando rodaje", explicó entusiasmado.

"Estamos casi en una mitad de temporada, tenemos que seguir por el mismo camino, entrenando duro, descansando. Se vienen también partidos muy importantes para nosotros y eso tenemos que disfrutarlo sobre todo", agregó en referencia a los dos frentes: la Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas.

Por último, destacó la calidad del plantel que armó Quimsa que le permite al entrenador Sebastián González realizar una rotación de doce jugadores. "Sabemos que tenemos que jugar muchos partidos. Gracias a Dios somos un equipo largo. Demostramos que somos doce jugadores que podemos jugar. Tenemos que estar tranquilos. Va a haber partidos que le toque a uno y va a haber partidos que le toque a otro, pero eso también hace a que un equipo sea importante", concluyó.

El plantel volverá mañana a los entrenamientos para empezar a preparar los partidos de la segunda ventana de la Champions League en Montevideo. El próximo martes 1 de febrero enfrentará a San Pablo de Brasil, en tanto que el miércoles 2 jugará con Nacional.