Días y horarios confirmados para los debuts de Güemes y Mitre

Mitre debutará en la Primera Nacional el sábado 12 de febrero, a las 17, de visitante frente a Almagro. Mientras que Güemes lo hará al día siguiente, el domingo 13, a partir de las 20 y frente a Estudiantes de Caseros, en condición de local. El resto del programa de la fecha inicial del certamen de ascenso es el siguiente: Viernes 11: 20, Deportivo Morón vs. Tristán Suárez. Sábado 12: 17, Deportivo Madryn vs. Agropecuario, Flandria vs. Defensores de Belgrano, Villa Dálmine vs. Brown (M); 19.15, Temperley vs. San Martín (T); 20, Alvarado vs. Sacachispas; 21, Gimnasia (J) vs. Brown (A); 21.15, All Boys vs. Atlanta; 21.30, Almirante Brown vs. Chacarita. Domingo: 17, Maipú vs. Independiente Rivadavia; 17.30, Gimnasia (M) vs. San Martín (SJ); 21.15, Estudiantes vs. Instituto. Lunes: 17, Riestra vs. Santamarina, San Telmo vs. Chaco For Ever; 19.15, Chicago vs. Ferro y 21.30, Belgrano vs. Rafaela.