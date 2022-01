De Paul cuestionó duramente el trato que recibió el plantel antes del partido

28/01/2022 - 03:02 Deportivo

El mediocampista Rodrigo De Paul cuestionó anoche con altura el trato recibido por el seleccionado argentino durante su estadía en Calama, al sugerir que "hay que ganar y hacerse respetar donde vale, que es el campo de juego", después de la victoria como visitante de Chile, por 2 a 1, en el marco de una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022, cita para el cual el elenco nacional ya está clasificado.

"Como argentino espero que cuando vengan a nuestro país el resto de los seleccionados del continente reciban el mejor trato", diferenció el futbolista de Atlético de Madrid, de España, durante la conferencia de prensa posterior al juego.

Al detallar lo vivido por los futbolistas argentinos en Calama, De Paul introdujo: "No quiero decir si está bien o mal porque eso le corresponde a otras personas, sí digo que las cosas se podrían haber hecho diferente".

"Estuvimos casi tres horas en el aeropuerto, sin poder ir al baño, pero intentamos poner la mejor predisposición. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no funcionaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventana para dormir, en la calle se escuchaban sirenas y muchos no pudieron dormir. Después, esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará", describió.

Como enseñanza, una vez consumada la victoria, De Paul remarcó la importancia de "ganar y hacerse respetar donde vale, que es el campo de juego".

El mediocampista ponderó el resultado por haberlo conseguido "sin el capitán (Lionel Messi)", ausente por su reciente recuperación del Covid-19. "Demostramos que somos un equipo y que el grupo está muy fuerte", destacó.

Finalmente, De Paul dedicó la victoria a los futbolistas y al entrenador ausentes por Covid: "Queremos mandarle un saludo muy grande a Buendía, a Scaloni, a Aimar, a Mac Alliester. Ellos querían estar pero el Covid no los dejó. Sin embargo, este triunfo también es de ellos"