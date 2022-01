Renzo López, la nueva apuesta para el gol en Central Córdoba

28/01/2022 - 03:14 Deportivo

El centrodelantero o referente de área es uno de los puestos más cotizados en el fútbol. De hecho, se trata por lo general del goleador del equipo. Y los goles son caros. Desde que llegó a la máxima categoría del fútbol argentino, Central Córdoba compite con equipos que manejan presupuestos más altos. Y tuvo que ingeniárselas para conseguir goleadores. Para ello, apostó a hombres del ascenso. Y le fue muy bien. Primero con Jonathan Herrera y, luego, con Milton Giménez. Ambos debutaron en Primera con el "Ferro" y se fueron como los goleadores del equipo.

En este 2022, Central apuesta por otro jugador sin experiencia en la Primera de Argentina. Se trata del uruguayo Renzo López, que llegó ayer desde Plaza Colonia de su país y una extensa trayectoria pese a sus 27 años. "Estoy contento de llegar a este club, con muchas ganas de empezar con el plantel y a apuntar a una copa internacional si Dios quiere", dijo poniéndose objetivos altos de entrada.

"Rondina me llamó y se mostró muy interesado en que pueda llegar. Yo lo conozco de antes y sé que es un entrenador que le gusta jugar bien, le gusta hacer jugar a los delanteros y esa fue una de las cosas que me sedujo para venir acá", agregó el atacante, que tiene 42 goles en 174 partidos oficiales.

Para López, llegar al fútbol argentino es un gran desafío: "Sin dudas que el fútbol argentino es muy lindo, tiene mucha prensa y se vende muy bien. Yo de chico lo miraba mucho porque en Uruguay lo pasan y es un desafío muy importante en mi carrera, una oportunidad muy linda y trataré de aprovecharla".

Por lo pronto, espera ponerse a punto físicamente. "Yo vengo atravesando por un parate y me va a llevar unos días ponerme a punto, pero espero hacerlo de la mejor manera", apuntó.

"Central es un club que está haciendo bien las cosas, sino no estaría en Primera División. El club está creciendo y me gustaría ser parte de eso, aportar lo que me toque para seguir creciendo", concluyó el flamante refuerzo.