Mono González: ''Veremos si sigo, primero tengo que recuperarme''

Gregorio González recibió una ovación cuando fue reemplazado por Gabriel Ibáñez en el segundo tiempo. Sarmiento no pudo avanzar en el torneo y quedó flotando interrogante acerca de su futuro.

"Veremos si sigo, primero tengo que recuperarme", respondió el "Mono", como se lo conoce popularmente, ante la consulta de EL LIBERAL, una vez consumada la derrota y la eliminación de Sarmiento del Torneo Regional Federal Amateur.

El "Mono" tiene ganas de seguir jugando profesionalmente, pero todavía no tomó una decisión, ya que tiene una lesión de la que debe recuperarse para poder estar a la altura de las circunstancias.

El delantero también se refirió a la vibrante definición de la serie ante General Paz Juniors. "Así son los penales. Como siempre he dicho: no es suerte, es el que mejor patea. No pudimos convertir uno y tampoco pudimos atajar uno y ellos estuvieron muy efectivos", explicó convencido.

"Pero hemos hecho un buen campeonato, un buen torneo. Tenemos que aprender de los errores cometidos para no volver a cometerlos en el futuro", agregó el experimentado atacante.

Al haber sido reemplazado en el segundo tiempo, Gregorio González se quedó con las ganas de patear un penal en la definición. "Seguro que me hubiese encantado, pero lamentablemente no puedo, llego con lo justo. Siempre voy a dejar todo, pero a veces hay que darles lugar a otros jugadores que estén mejor para patear", explicó con la sabiduría de los grandes.

Tras la entrevista con EL LIBERAL, el futbolista recibió el saludo y el reconocimiento de varios jugadores de General Paz Juniors que se acercaron a saludarlo y a consolarlo.

El gol se le negó durante todo el torneo, pero el "Mono" lo buscó siempre y fue una pieza muy importante en el andamiaje ofensivo de Sarmiento, que cumplió una buena actuación y se despidió con la frente alta.