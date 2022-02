La Argentina hizo un buen partido, le ganó 1 a 0 a Colombia y amplió su invicto

02/02/2022 - 00:31 Deportivo

El seleccionado argentino, ya clasificado para el Mundial de Qatar, superó anoche a Colombia, por 1 a 0, en un encuentro en el que fue amplio dominador, válido por la 16ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Alrededor de 55 mil simpatizantes acudieron al estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

El gol del triunfo "albiceleste" fue anotado por el delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo.

El conjunto de Lionel Scaloni acumula un invicto de 29 partidos, no pierde desde 2019, mantiene la segunda posición en la tabla y dejó a su rival de hoy con serios problemas para lograr la clasificación a la cita mundialista.

En el encuentro jugado en la calurosa noche cordobesa, la figura indiscutida fue el delantero del PSG francés Ángel Di María, quien desde el arranque fue un verdadero problema para la defensa visitante. Con su habitual desequilibrio generó varias opciones claras de gol.

El equipo de Scaloni ejercía un amplio dominio de balón, aunque no encontraba los espacios para entrarle a un elenco visitante que esperaba demasiado cerca de su arco, y que carecía de control cada vez que tenía la pelota en sus pies, con un James Rodríguez (ex Banfield) que no gravitó en esa función.

Casi en media hora de juego, Marcos "Huevo" Acuña escaló por la banda izquierda y mandó un centro justo para el goleador Martínez, quien tuvo tiempo de parar el balón entre los dos centrales y con un remate bajo de zurda venció la débil resistencia de Vargas, para poner el 1-0.

Apenas cinco minutos más tarde, Davinson Sánchez bajó a Giovani Lo Celso en la puerta del área. El tiro libre lo pateó Di María y el remate casi se convierte en el segundo gol de la noche. Pero Vargas se lució en esta oportunidad y mandó la pelota al córner cuando se le metía en el ángulo superior izquierdo.

La primera vez que se juntaron James Rodríguez, Juan Cuadrado y Luis Díaz, cuando expiraba la primera mitad, generó la acción más clara para el combinado "cafetero", pero el arquero Emiliano "Dibu" Martínez se lució y achicó muy bien para taparle el tiro a Borja, que quedó mano a mano para definir.

No cambió el desarrollo en el complemento. Otro tiro de Di María, que volvió a sacar Vargas, un remate de Lo Celso que se fue por arriba, y un tiro libre del ingresado Paulo Dybala, pudieron ampliar la diferencia para Argentina, que redondeó una victoria clara, a pesar de la mínima diferencia, que lo mantiene con mucha confianza por el buen juego demostrado.

Argentina volverá a jugar el próximo 24 de marzo cuando reciba a Venezuela en Santiago del Estero, y por la última fecha visitará a Ecuador el martes 29 de ese mes. Durante esas jornadas, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela, jugándose las últimas chances de clasificación.