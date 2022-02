Central y Mitre cierran los amistosos con el clásico

05/02/2022 - 01:41 Deportivo

Central Córdoba y Mitre ya le apuntan a sus debuts en la Copa de Liga y la Primera Nacional, respectivamente, y la idea tanto del entrenador Sergio Rondina como de Arnaldo Sialle es empezar a definir los equipos que tendrán la posibilidad de enfrentar desde el arranque de ambos certámenes a Barracas Central y Almagro.

Y para ello necesitan sumar fútbol en la etapa de la pretemporada que ya está llegando a su fin y qué mejor que hacerlo en un clásico que tendrá un condimento totalmente diferente a lo que era cuando ambos equipos se enfrentaban por el torneo de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El "Ferroviario" y el "Aurinegro" se medirán hoy a partir de las 8.30 en el estadio del barrio 8 de Abril donde no habrá público de ninguno de los dos elencos, pero sí muchas expectativas y emociones. No es para menos. A pocos días de que cada uno asuma un nuevo desafío, siempre un Central Córdoba y Mitre genera mucho interés, más allá de que hoy no habrá puntos en juego.

Rondina y Sialle saben que la rivalidad entre los clubes más populares del fútbol santiagueño tiene un sabor diferente y que para los hinchas la palabra "amistoso" no tiene mucha cabida dentro de los sentimientos.

Central Córdoba viene de ganar el pasado jueves ante San Martín de Tucumán por 2 a 0 en otro de los partidos de preparación y Mitre de golear a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con una buena producción de sus delanteros especialmente.

Los dos se reforzaron convenientemente y las aspiraciones son las de tratar de estar a la altura de las circunstancias, más allá de que por ahí pueden surgir más incorporaciones en los planteles teniendo en cuenta que el libro de pases aún se encuentra abierto.

Por la cabeza de los técnicos ya hay nombres asegurados y definidos para los dos primeros compromisos oficiales y solamente queda ajustar los últimos detalles para afinar un poco más el funcionamiento colectivo de cara a esta temporada.