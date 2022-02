Quince grandes premios para la apertura del turf

05/02/2022 - 01:45 Deportivo

La Comisión de Carreras del Hipódromo 27 de Abril dispuso que mañana desde las 10 se realice la 1ª prueba del 2002 con 15 citas.

Primera carrera, premio Día de San Valentín sobre 320 metros: Danzas Fortunas, Qué Cuyabo, Don Juan, Fortunate Indy. Segunda carrera, premio Batalla de Salta sobre 285 metros: Argentino, El Negrito, Don Coco, Opositor.

Tercera carrera, premio Ajova sobre 400 metros: Nubarrón, Tarento, Ruleman, Lindo Ferial

Cuarta carrera, premio Día Mundial de la Radio sobre 500 metros: Ready To Candy, Leona Olivia, Will Board, Thunder Gold. Quinta carrera, premio Ice Mist sobre 500 metros: Grande y Bueno, Che Puntero, Merlot, Mi Daring, Crystal Waters, Dont Tell Buddha. Sexta carrera, premio José Luis Paz sobre 1.000 metros: Macana Money, Iunonis, Winding Road, Azorada Cris, Gia Peruana.

Séptima carrera, premio José E. Mattar sobre 1.200 metros: Lavorativo, Kato Scat, Sidney Key, Celebremos, Dexter Joy, Most Inter.

Octava carrera, premio Patani sobre 1.100 metros: Miss Young, Skanka, Pest Beach, Frangus Queen, Bella CentollaJet. Novena carrera, premio César Amil Feijóo sobre 1.200 metros: Esculapio Scat, Pertrechador, Donna Maclovia, Supermarn, Relax, Libartador Sam, Sbinaro.

Décima carrera, premio especial Apertura 2022 sobre 1.400 metros: April Season, Mr. Finnegan, Next Day, Milione, Bañado en Oro, Be Ready.

Undécima carrera, premio clásico Pamperito sobre 300 metros: La Celina, La Dueña, Villera Callejera.

Duodécima carrera, premio Día del Trabajador Deportivo sobre 300 metros: Che Malandra, Juniors, Loco Dany Liberado.

Decimotercera carrera, premio Clásico Farawat Legend sobre 450 metros: Amplie Scape, Will Daisy, King Candy, Gallo Emplumado. Decimocuarta carrera, premio Clásico Temporada Turfística 2022 sobre 380 metros: Rosendo, Ducall.

Decimoquinta carrera, premio Día Internacional de la Mujer Médica sobre 270 metros: Soy Benja, Eco Life, Corazón Negro, Negra Bonita.