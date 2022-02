Del Potro anunció que se retira del tenis

05/02/2022 - 17:41 Deportivo

Juan Martín Del Potro se retirará del tenis una vez que termine su participación en el Argentina Open y en el Río Open, torneos que serán la despedida del tandilense de 33 años. Aunque en un momento se pensó que era una vuelta milagrosa, se trata del punto final de una carrera fantástica.

Del Potro no juega desde junio de 2019. Las lesiones, sobre todo en la rodilla, lo complicaron. Es por eso que este torneo será su despedida.

El tandilense quería retirarse en un torneo oficial, y así será. Lo confirmó este sábado por la tarde, en una conferencia de prensa muy emotiva, donde no pudo evitar ponerse a llorar.

“Retirarme es una decisión difícil pero la tenía que comunicar. Voy a jugar el torneo, por supuesto, y no veo la hora de entrar a la cancha el martes. La última vez me operé para vivir esto”, admitió.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero logré la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como siempre tuve. Se me hace muy difícil jugar, sobre todo en el día a día, más allá del deporte”, confirmó Delpo.