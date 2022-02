Juan Martín del Potro perdió ante Delbonis y se acerca a su retiro

08/02/2022 - 22:12 Deportivo

Juan Martín Del Potro volvió al circuito en un marco impactante. Vestido de negro, con los ojos humedecidos por la emoción y una constante ovación que sobrevoló cada sector del Court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis, la estrella local se hizo presente para afrontar su desafío frente a Federico Delbonis, su amigo y compañero de la histórica Copa Davis que ganó la Argentina en Zagreb, contra Croacia.

Se trató de un partido especial, porque no solo fue el regreso de Delpo, sino que fue el inicio de su despedida. El tenista de 33 años informó el sábado que su retiro está muy cerca y que este torneo sería el último o uno de los últimos.

“Fue uno de los pocos partidos que me costó disfrutar el triunfo. Creo que fue la única vez en mi carrera que quería perder. Nunca había sentido esta sensación, porque se notó una vibra distinta a cualquier otro partido. Fue un regalo jugar en el regreso e Juan Martín, porque para es un amigo y seguramente habrá mucho Del Potro para rato”, dijo Delbonis.

Entre lágrimas, La Torre reveló que hizo “demasiado esfuerzo para poder lograr otro milagro”, como ocurrió en su pasado con las lesiones de su muñeca. “A veces también puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Lo di todo. Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, delante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, continuó.

“He cumplido todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil de lograr no es un trofeo, ni el ránking, sino el cariño de la gente. Yo lo logré y me llevo eso a mi corazón”, completó.

Cabe destacar que Federico Delbonis se topará en la ronda siguiente con el español Pablo Andújar (73°), que en su turno derrotó 6-2 y 6-4 a Juan Ignacio Lóndero. El camino de esta parte del cuadro contempla que en cuartos de final podría aparecer el italiano Fabio Fognini (31°), quien iniciará su travesía en la segunda ronda ante el chileno Alejandro Tabilo (144°) o el español Pedro Martínez (61°).