El regreso de Del Potro acapara toda la atención

08/02/2022 - 01:38 Deportivo

Juan Martín Del Potro enfrentará hoy a Federico Delbonis en un cruce de la ronda inicial entre tenistas argentinos que acapara toda la atracción de la segunda jornada del Argentina Open.

Del Potro, quien regresará al circuito luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha, jugará ante el azuleño Delbonis no antes de las 20 y con televisación de la señal TyC Sports, en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La programación del martes para el certamen, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 686.700 dólares, es la siguiente:

En la cancha central a las 13.30: Jaume Munar (España) vs. Tomás Etcheverry (Argentina). Sebastián Báez (Argentina) vs. Holger Rune (Dinamarca).

A las 18.30: Juan Lóndero (Argentina) vs. Pablo Andújar (Esp).

En cancha N° 2, a las 13.30: Nicolás Jarry (Chile) vs. Roberto Carballes Baena (Esp). Albert Ramos (Esp) vs. Thiago Monteiro (Bra). Alejandro Tabilo (Chile) vs. Pedro Martínez (Esp.). En cancha N°3: Tomas Brkic (Bosnia) y Nikola Cacic (Serbia) vs. Romain Arneodo (Mónaco) y Paire (Fra).